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Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса ({{commentsTotal}})

Эстония
Недвижимость по адресу Кютте, 6 в Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет.
Недвижимость по адресу Кютте, 6 в Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет. Автор: kv.ee
Эстония

В преддверии муниципальных выборов в Маарду 5 октября состоялось экстренное заседание депутатов городского собрания, на котором одним из двух рассматриваемых вопросов была передача права на застройку участка недвижимости частной фирме Harju Tervisekeskus OÜ без конкурса и бесплатно на 49 лет. Большинством голосов депутаты одобрили эту сделку.

Фирма Harju Tervisekeskus OÜ была учреждена 22 августа 2017 года. Через два дня, 24 августа, она обратилась в городскую управу с просьбой отдать им право на застройку городской недвижимости по адресу Кютте, 6. Эту недвижимость город купил в мае 2016 года за 130 000 евро.

Пока в управе рассматривалась просьба фирмы, 2 октября Harju Tervisekeskus OÜ сменила название на Kroodi Invest OÜ. Однако в городское собрание уходят документы с прежним названием фирмы. Депутаты на сессии 5 октября их обсуждают и подавляющим большинством голосов разрешают горуправе заключить предварительный договор с фирмой Harju Tervisekeskus.

Единственным владельцем фирмы, по данным Коммерческого регистра, является местный бизнесмен Флюр Алюков, чей сын Равиль Алюков был депутатом городского собрания Маарду до 2014 года. Сейчас он входит в совет муниципальной фирмы Maardu Vesi AS и в комиссию городского собрания по жилищным, коммунальным, строительным и транспортным вопросам.

В регистре поставок на городском сайте Маарду нет информации о том, что городская управа проводила конкурс о передаче права на застройку городской недвижимости.

В пояснительной записке к проекту решения городского собрания говорится, что город может передать право на застройку на 49 лет фирме, если она получит финансирование из Европейского регионального фонда на постройку центра здоровья. Стоимость проекта оценивается в 4,8 млн евро. Предпосылкой для создания центра здоровья будет заключение нотариально заверенного предварительного договора о передаче права на застройку.

Мнения депутатов разделились

Голосовавший против этого решения председатель фракции "Маардуский избирательный союз" Борис Слепиковский, сам являющийся семейным врачом, объяснил свое решение тем, что он не получил ответов на свои вопросы: почему право на застройку отдается фирме, появившейся на свет месяц назад; с кем собираются в итоге заключать договор, если депутаты утвердили документ со старым названием фирмы; откуда для этого центра возьмут врачей?

По словам Слепиковского, спешка, с которой проводилось это решение, связана, видимо, с желанием подать ходатайство в фонд. "Однако следует понимать, что они (фонды) дают деньги только на строительство. Мы узнавали. Между тем, центр без функциональной диагностики - ничто. А на нее нужно денег столько же, сколько на строительство центра. Откуда возьмутся деньги на оборудование, неясно. Более того, самим проектом занимаются люди далекие от медицины". По его словам, в городе хватает центров семейных врачей, есть своя больница.

Председатель городского собрания Маарду Эльвийра Пийскоппель, входящая во фракцию Центристской партии, утверждает, что принятое депутатами решение ни к чему не обязывает. "В пояснительной записке говорится, что договор с фирмой можно будет заключить городской управе, если фирма получит деньги, а сейчас речь идет о предварительном договоре".

Глава законодательной власти города добавила, что с принятием решения спешили, потому что необходимо подать заявку в фонд до конца октября. "Ничего страшного не произошло, никто никакого договора пока не заключал. Более того, новый состав городского собрания после выборов может вернуться к рассмотрению этого вопроса", - добавила Пийскоппель.

Вне фракционный депутат Инга Кирмйыэ, голосовавшая против этого проекта, удивлена, с какой легкостью под строительство центра здоровья собираются отдать на 49 лет городскую недвижимость фирме, принадлежащей строителю, асфальтирующему по заказу муниципалитета городские дороги.

"Стоит вспомнить, когда в 2016 году город купил эту недвижимость за 130 000 евро, речь шла о создании полноценного центра для инвалидов. Потом эта идея умерла, а сейчас вдруг появился центр здоровья. Это по сути центр семейных врачей, то есть будет офис с кабинетами для терапевтов, дантистов и массажистов без оборудования. Кабинеты врачи будут арендовать у частной фирмы. Выгоду фирмы вижу, выгоду для города — нет. Нам сказали, что город не будет брать аренду с фирмы, а за это получит 150 квадратных метров для дневного социального центра. Получается, что мы (город) купили за 130 000 евро недвижимость, отдадим ее бесплатно фирме и получим 150 квадратов, то есть нам квадратный метр обойдется в 866 евро. По-моему, это дорого. Более того, почему врачи должны будут переехать из нынешних семейных центров в новый?", - сказала Кирмйыэ.

15 октября в Эстонии состоятся муниципальные выборы, после которых новый состав городского собрания, возможно, будет разбираться с вопросом о передаче права на застройку.

Редактор: Артур Тооман



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