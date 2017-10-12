Бывший депутат Рийгикогу Лембит Кальювеэ призвал активнее использовать потенциал Ида-Вирумаа

В четверг, 12 октября, в Рийгикогу по инициативе фракции Центристской партии в качестве вопроса государственной важности обсуждали перспективы развития Ида-Вируского уезда. Бывший парламентарий, а ныне предприниматель Лембит Кальювеэ считает, что потенциал региона до сих пор используется недостаточно.

Выступая в Рийгикогу с докладом на тему развития Ида-Вирумаа бывший центрист Лембит Кальювеэ отметил, что государство должно вспомнить о том, что жители северо-востока, природные ресурсы и расположение региона – это три главных столпа, которые необходимо задействовать на полную мощность, чтобы задать темп для будущего развития.

По словам Лембита Кальювеэ, в Ида-Вирумаа проживает порядка 150 тысяч человек, на которых государство еще много лет назад махнуло рукой, оставив наедине со своими проблемами.

"За долгие годы было проведено великое множество различных исследований и анализов, составлялись программы развития. Но проблема заключается в том, что была упущена одна важная деталь – финансовая сторона вопроса. Ни одна программа не может быть реализована без денег", - сказал Кальювеэ, добавив, что он рад возможности участвовать в подготовке новой программы развития Ида-Вирумаа вместе с министром государственного управления Яаком Аабом и другими экспертами.

"Новая программа нацелена на то, чтобы в полной мере воспользоваться потенциалом северо-востока и пустить его в нужное русло. Что это за потенциал? Во-первых, это местное население, во-вторых – природные ресурсы и, в-третьих – расположение. Ида-Вирумаа, при правильном подходе вполне способно стать окном в Европу. И что крайне важно, намеченные в программе действия подкреплены реальными средствами", - сказал Кальювеэ, слова которого приводит пресс-служба Центристской партии.

По словам Кальювеэ, если взглянуть на цифры, то благодаря Ида-Вирумаа государственная казна пополняется на сотни миллионов евро за счет эко-налогов, но обратно самоуправление получает лишь малую часть. Более того, из-за неумелой политики предыдущего правительства, природные ресурсы используются по минимуму.

"Если мы посмотрим на Северные страны, то бюджет Финляндии и Швеции на 20% состоит из того, что они добыли из земли. Природные запасы Эстонии гораздо богаче, чем у наших соседей, но почему-то мы стесняемся использовать их", - отметил Кальювеэ.

Соцдемы: мы не сидели сложа руки

Председатель парламентской фракции социал-демократов Кальви Кыва выразил надежду, что направленные в Ида-Вирумаа инвестиции и проекты дадут региону новый толчок для развития.

По словам Кыва, Ида-Вирумаа уже десятки лет беспокоят серьезные социально-экономические проблемы, которые связаны как со слабой интеграцией, так и с высокой долей крупной индустрии.

"Да, государство должно сделать больше реальных шагов навстречу решению проблем региона и улучшения жизни. Но нельзя сказать, что мы сидели сложа руки. В последние годы был сделан определенный поворот – меры поддержки и инвестиции, направленные в Ида-Вирумаа, стали более систематическими и масштабными", - сказал Кальви Кыва во время парламентского обсуждения проблем региона.

"В программе на 2017-2021 годы запланировало инвестировать в Ида-Вирумаа почти 200 миллионов евро. Уже решено направить деньги на центры здоровья, в сферы промышленности, в транспортную инфраструктуру, госгимназии и на строительство Нарвского колледжа Академии МВД, - перечислил Кыва.

Политик подчеркнул, что государство решительно отреагировало на больно ударившие по Ида-Вирумаа сокращения. Начиная с 2016 года Касса по безработице из европейских средств предлагает дополнительную дотацию на создание новых рабочих мест, курсы по эстонскому языку, трудовую практику и консультации. Все это помогло людям вернуться на работу, а малым и средним предприятиям открыло новые возможности.

"В Ида-Вирумаа есть потенциал стать регионом с современной экономикой и хорошей жизненной средой, куда люди захотят вернуться назад", - сказал Кыва.