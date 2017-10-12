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С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ ({{commentsTotal}})

Эстония
Мост Мустакиви
Мост Мустакиви Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Таллиннский департамент транспорта сообщает, что с 17 октября из-за ремонта моста над Лаагна теэ осложняется движение по улице Мустакиви в Ласнамяэ.

Мост будет частично закрыт для движения из-за установки деформационных стыков с 8 часов 17 октября до 13 часов 20 октября, передает пресс-служба столичной мэрии.

Полностью движение на улице Мустакиви будет перекрыто с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября. Объезд возможен по мостам Раадику и Варраку.

Автобусное сообщение будет осуществляться по мосту Варраку. Все остановки сохраняются. Подробная информации о дорожной ситуации на мосту Мустакиви - здесь.

Редактор: Виктор Сольц



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