Литовец пытался вывезти из Эстонии в Россию более 5 кг жевательного табака ({{commentsTotal}})
Контрабанду жевательного табака пресекли российские таможенники в пунтке пропуска Шумилкино: за обшивкой автомобиля было спрятно 208 коробок.
Из Эстонии в Россию жевательный табак вез гражданин Литвы на личном автомобиле. Российские таможенники при досмотре автомобиля нашли под обшивкой 208 коробок с жевательным табаком. Общий вес контрабанды 5,4 кг, сообщило Северо-Западное таможенное управление.
Редактор: Артур Тооман