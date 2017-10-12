С начала этой недели СМИ кишат информацией о попытках манипулировать избирателями в Нарве. Предвыборная агитация учеников и подчиненных на рабочем месте, организованные поездки на участки - какие случаи граничат с законом и что думают обо всем этом сами нарвитяне. Портал rus.err.ee обсудил в студии ситуацию с нарвским журналистом Романом Викуловым.

Действительно ли в Нарве гудит общественность или тревогу бьют только СМИ с подачи отдельных активистов? Почему нарвитяне заявляют о нарушениях анонимно и куда смотрит полиция?

Где проходит тонкая грань между этичными и недопустимыми приемами агитации?

Насколько ситуация нова и уникальна? Как обстоят дела с нарушениями в других самоуправлениях?

Ответы на эти и другие вопросы искали журналисты Роман Викулов, Артур Тооман и Виктор Сольц.

Видео обсуждения и основные тезисы дискуссии бвдвт доступны на нашем портале в ближайшее время.