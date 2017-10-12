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LIVE 13 октября в 11:00: Что творится накануне выборов в Нарве? ({{commentsTotal}})

Выборы
Журналисты rus.err.ee Виктор Сольц и Артур Тооман.
Журналисты rus.err.ee Виктор Сольц и Артур Тооман. Автор: Сийм Лыви/ERR
Выборы

С начала этой недели СМИ кишат информацией о попытках манипулировать избирателями в Нарве. Предвыборная агитация учеников и подчиненных на рабочем месте, организованные поездки на участки - какие случаи граничат с законом и что думают обо всем этом сами нарвитяне. В гостях у rus.err.ee - нарвский журналист Роман Викулов.

В пятницу, 13 октября, в 11:00 портал rus.err.ee покажет получасовую трансляцию обсуждения неспокойной предвыборной ситуации в Нарве, которая состоится в студии порталов ERR.

Действительно ли в Нарве гудит общественность или тревогу бьют только СМИ с подачи отдельных активистов? Почему нарвитяне заявляют о нарушениях анонимно и куда смотрит полиция?

Где проходит тонкая грань между этичными и недопустимыми приемами агитации?

Насколько ситуация нова и уникальна? Как обстоят дела с нарушениями в других самоуправлениях?

Найти ответы на эти и другие вопросы попытаются журналисты Роман Викулов, Артур Тооман и Виктор Сольц.

Редактор: Екатерина Таклая

артур тооманроман викуловвиктор сольцвыборы в нарве


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