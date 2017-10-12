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Викулов: беда Нарвы на выборах - это даже не коррупция, а безразличие избирателя ({{commentsTotal}})

Выборы
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Выборы

Самая большая беда Нарвы на выборах - это очень низкая активность тех, кто может голосовать. Нарва всегда находится на последних позициях по явке на избирательные участки, а цена голоса в 5 евро говорит о том, что нарвитяне свой голос не ценят, сказал нарвский журналист Роман Викулов в студии порталов ERR.

Общая инертность избирателей и низкий интерес к выборам как таковым - это главная проблема Нарвы на любых выборах, считает Викулов, который принял участие в обсуждении попыток манипулировать избирателями в Нарве, о которых на этой неделе активно писали СМИ.

"Распространенная в Нарве позиция, которую я даже не могу назвать гражданской, это когда человек говорит: меня все не устраивает, я хочу изменений, другую власть, все куплено, но при этом - я никуда не пойду (голосовать), идите все нафиг. И это мейнстрим", - сетует нарвский журналист.

"Менее половины просто не приходят, другая половина, которая приходит - у них вот такое безразличное отношение. И на эту благодатную почву падают семена - по 5-10 евро за голос избирателя".

"5-10 евро - ничтожность суммы говорит о ценности голоса для нарвского избирателя. Голос просто дарят", - считает Викулов.

Тооман и Сольц: систему выборов нужно изменить

По мнению журналистов rus.err.ee Артура Тоомана и Виктора Сольца, возможности для манипуляций с избирателями в предвыборный период можно сильно сократить, изменив процесс выборов на законодательном уровне.

"Проблема существует потому, что нет четкой грани - что можно, что нельзя. Поэтому я бы предложил сократить длинные как простыня избирательные списки, в которых люди путаются - число кандидатов могло бы равняться количеству депутатов местного горсобрания. Второй вариант - ввести предварительные выборы, так называемые праймериз", - считает Тооман.

Второе, по мнению Тоомана, это прекращение ярмарки тщеславия с красивыми лицами на плакатах. "На это тратится куча средств, а результат от них невелик - они мало информативны для избирателей. Вместо этого можно было бы открыть счет, на который каждый кандидат переводил бы определенную сумму и сам бы решал, как ее потратить".    

Виктор Сольц согласен с коллегой: "С числом кандидатов в списках я согласен: число депутатов в горсобрании плюс 20% - для скамейки запасных. Согласен и с плакатами. Но что-то принципиально надо делать с законом в части рекламы во время предварительного голосования. На нынешних выборах проголосовало уже 27% избирателей, то есть почти половина (при явке на уровне 50%) - и это в условиях, когда агитация лезет из всех щелей. А в день выборов подобная агитация почему-то запрещена и эту несправедливость надо устранить".

По мнению Романа Викулова, чтобы ситуация с нарушениями в предвыборный период изменилась, полиция должна начать более оперативно реагировать - либо развеивать слухи, либо наказывать виноватых. Ситуация безнаказанности поощряет нарушения.  

С начала этой недели СМИ кишат информацией о попытках манипулировать избирателями в Нарве. Предвыборная агитация учеников и подчиненных на рабочем месте, организованные поездки на участки - какие случаи граничат с законом и что думают обо всем этом сами нарвитяне. Портал rus.err.ee обсудил в студии ситуацию с нарвским журналистом Романом Викуловым.

Полная запись дискуссии доступна на видео.

Редактор: Екатерина Таклая

артур тооманроман викуловвиктор сольцвыборы в нарве


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