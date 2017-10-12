Россиянин пытался провезти из Эстонии более 35 кг молочных и мясных продуктов

Гражданин России, который возвращался из Эстонии, был задержан на границе в Псковской области. Выяснился, что он пытался провести более 35 килограмм молочных и мясных продуктов.

Гражданина России остановили на пункте пропуска Шумилкино, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При тщательном досмотре багажа выяснилось, что мужчина пытался провести больше продуктов, чем это предусмотрено таможенным законодательством. В багаже у россиянина нашли произведенные в Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Польши, Испании 24,89 кг молочной продукции (сыры, масло сливочное, творог, кефир), 11,02 кг мясной продукции (паштет, колбасы вареные и копченые, сардельки, сосиски, котлеты, консервы мясные, бекон, мясо копченое), 0,28 кг рыбных консервов.

К ввозу разрешается до 5 кг подобной продукции.

Сотрудники таможни весь товар у гражданина России конфисковали и возвратили на сопредельную территорию.