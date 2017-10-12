СМИ: центристы и соцдемы не исключают создания коалиции в Таллинне ({{commentsTotal}})
После выборов в Таллиннское городское собрание Центристская и Социал-демократическая партии будут готовы начать коалиционные переговоры, выяснилось из дебатов кандидатов в столичные мэры в эфире Vikerraadio.
Об этом в четверг, 12 октября, сообщил портал новостей общественно-правового вещания ERR.ee.
"Я неоднократно говорил о том, что мы готовы принять участие в управлении городом, и после выборов намерены сесть за стол переговоров", - подчеркнул кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра.
При этом он исключил возможность сотрудничества с избирательным союзом Сависаара и "Делового Таллинна" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).
Райнер Вакра добавил, что коалиционные переговоры будут трудными, поскольку у правящей в Таллинне Центристской партии были проблемы с коррупцией.
По его словам, главная цель предстоящих выборов - привлечь к управлению столицей новую политическую силу.
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас также не исключил возможности сотрудничества.
"Если понадобится, то мы будем сотрудничать, если же надобности в этом не возникнет, то продолжим управлять в одиночку", - сказал Аас.
Претендент на пост градоначальника от IRL Райво Аэг объявил о невозможности сотрудничества с союзом Сависаара и "Делового Таллинна", а также назвал неправильным создание коалиции с центристами.
Мартин Хельме из EKRE и реформист Кристен Михал объявили о невозможности находиться в одной коалиции с Центристской партией.
Урмас Сыырумаа, представляющий избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна", заявил о готовности сотрудничества со всеми.
Местные выборы пройдут 15 октября.
Редактор: Сергей Михайлов