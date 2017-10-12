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СМИ: центристы и соцдемы не исключают создания коалиции в Таллинне ({{commentsTotal}})

Выборы
Индрек Куус
Дебаты кандидатов в мэры Таллинна.
Дебаты кандидатов в мэры Таллинна. Автор: Сийм Лыви/ERR
Выборы

После выборов в Таллиннское городское собрание Центристская и Социал-демократическая партии будут готовы начать коалиционные переговоры, выяснилось из дебатов кандидатов в столичные мэры в эфире Vikerraadio.

Об этом в четверг, 12 октября, сообщил портал новостей общественно-правового вещания ERR.ee.

"Я неоднократно говорил о том, что мы готовы принять участие в управлении городом, и после выборов намерены сесть за стол переговоров", - подчеркнул кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра.

При этом он исключил возможность сотрудничества с избирательным союзом Сависаара и "Делового Таллинна" и Консервативной народной партией Эстонии (EKRE).

Райнер Вакра добавил, что коалиционные переговоры будут трудными, поскольку у правящей в Таллинне Центристской партии были проблемы с коррупцией. 

По его словам, главная цель предстоящих выборов - привлечь к управлению столицей новую политическую силу.

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас также не исключил возможности сотрудничества.

"Если понадобится, то мы будем сотрудничать, если же надобности в этом не возникнет, то продолжим управлять в одиночку", - сказал Аас.

Претендент на пост градоначальника от IRL Райво Аэг объявил о невозможности сотрудничества с союзом Сависаара и "Делового Таллинна", а также назвал неправильным создание коалиции с центристами.

Мартин Хельме из EKRE и реформист Кристен Михал объявили о невозможности находиться в одной коалиции с Центристской партией.

Урмас Сыырумаа, представляющий избирательный союз Сависаара и "Делового Таллинна", заявил о готовности сотрудничества со всеми.

Местные выборы пройдут 15 октября.

Редактор: Сергей Михайлов

выборы


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