США объявили о выходе из ЮНЕСКО – организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Согласно заявлению, решение связано в том числе с антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО, передает meduza.io.

Решение вступит в силу с 31 декабря 2018 года. После этого США рассчитывают продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО в качестве постоянного наблюдателя.

США вышли из ЮНЕСКО в 1980-х, поскольку Вашингтон считал, что организация плохо управляется и используется в политических целях, и в 2003 году вновь вступили в организацию.

В 2011 году ЮНЕСКО предоставила Палестинской автономии статус полноправного члена. После этого США и Израиль прекратили финансирование организации.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО есть три памятника, отнесенных к Палестине: Старый город Хеврона, базилика Рождества Христова в Вифлееме и культурный ландшафт южной части Иерусалима, Батир.