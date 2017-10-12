В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

Ремонтные работы взлетно-посадочной полосы Таллиннского аэропорта подошли к концу. Строители трудились два года и только в ночное время суток: с половины первого до шести утра.

Это значит, что пилотам опоздавших самолетов приходилось для посадки искать другой аэропорт. Авиакомпаниям до этого приходилось мириться с трудностями и плотным графиком. Но терпение окупилось сторицей.

Взлетно-посадочная полоса оборудована по последним технологиям: 20-летнее покрытие сменило новое, современное. Появилась и система освещения, которая поможет пилотам посадить самолет даже при самых суровых погодных условиях, передает "Актуальная камера". Масштабное строительство обошлось в 34 миллиона евро.