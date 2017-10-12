rus.err.ee

Ратас: Центристская партия не считает, что с референдумом в Крыму все было "окей" ({{commentsTotal}})

Эстония
Юри Ратас и Михаил Корб
Юри Ратас и Михаил Корб Автор: ERR
Эстония

Если генеральный секретарь Центристской партии и член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб отметил в передаче ETV "Suud puhtaks", что с референдумами и в Каталонии, и в Крыму все было "окей", то, по словам лидера партии и премьер-министра Юри Ратаса, это ни в коем случае не является официальной позицией партии.

По словам Ратаса, он побеседовал с Корбом, который пояснил, что прежде всего выразил в передаче мнение, что с Нарвой все в порядке, а проводить параллели с Каталонией было бы неуместно. "Я считаю, что Корб дал хороший ответ", - отметил Ратас.

По словам Ратаса, он также спросил у Корба, почему он сказал, что крымский референдум был "окей". По словам Ратаса, Корб пояснил, что имел в виду, что референдум не признан международным правом, но не смог закончить свою мысль.

В четверг Корб пояснил в социальных сетях, что в посвященной Каталонии передаче "Suud puhtaks!" его спросили о различиях между референдумами в Каталонии и Крыму. "Я успел пояснить, что общего у них то, что люди ходили к избирательным урнам. Но мне не дали договорить, что оба референдума не признаны центральной администрацией и международным правом. В ходе передачи мы пришли к общему мнению, что в Каталонии следует посредством взаимного диалога найти мирное решение", - сказал Корб.

Яна Тоом: у Центристской партии нет официальной позиции по крымскому референдуму

Как сообщила "Столице" член правления Центристской партии Яна Тоом, вопрос об отношении к крымскому референдуму в партии не обсуждался.

"Высказываясь по поводу Крымского референдума, Юри Ратас озвучил свою позицию как премьер-министр и председатель партии", – сказала Тоом.

По ее словам, вопрос об отношении к референдуму в Крыму никогда не обсуждался в партии, поскольку Крым Эстонии не принадлежит. По этой причине, отметила Тоом, у партии нет официальной позиции по этому вопросу.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS/ERR

юри ратасяна тооммихаил корб


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Корб.

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

ЭКОНОМИКА
07:10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

11.10

Таллиннской порт требует с бывших руководителей 400 000 евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Показ коллекции Gucci в Милане.

Брэнд Gucci перестает работать с мехом

Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE в пятницу в 11:00
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
17:36

Ратас: Центристская партия не считает, что с референдумом в Крыму все было "окей"

17:26

LIVE 13 октября в 11:00: Что творится перед выборами в Нарве?

16:48

США объявили о выходе из ЮНЕСКО

16:46

СМИ: центристы и соцдемы не исключают создания коалиции в Таллинне

16:26

Россиянин пытался провезти из Эстонии более 35 кг молочных и мясных продуктов

16:25

ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу

15:55

Литовец пытался вывезти из Эстонии в Россию более 5 кг жевательного табака

15:43

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

15:40

Полиция разыскивает пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру Обновлено

15:25

Бывший депутат Рийгикогу Лембит Кальювеэ призвал активнее использовать потенциал Ида-Вирумаа

15:11

ФОТО: Центробанк России выпустил 200-рублевую купюру с символами Севастополя

14:56

Эстонские волейболисты в отборочном турнире ЧЕ встретятся с командой Аво Кеэля

14:54

Решение об УДО виновного в убийстве нарвской школьницы суд вынесет в конце октября

14:49

ФОТО: в Ида-Таллиннской центральной больнице открылся отремонтированный родильный дом Обновлено

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

14:31

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

15:43

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

11.10

Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

07:54

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

11.10

Кристина Каллас об агитации в Нарве: не имею ничего против центристов, но это нечестные выборы

11.10

Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

11.10

Дебаты на ETV+: главные проблемы Ласнамяэ - бюрократия, парковки, внутриквартальные дороги Обновлено

11:55

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

07:01

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:13

С января в школах будут делать прививку от вируса папилломы

11:07

Продуктовый банк получит 40000 евро

08:05

В Таллиннской экономической школе пройдут бесплатные лекции на тему предпринимательства

07:08

"Правовая аптека" примет клиентов в Мустамяэ

11.10

Таави Аас: не вижу возможности, что мы придем с Прийтом Кутсером к компромиссу

11.10

Идею министра Ааба о решении проблем Ида-Вирумаа партнеры по коалиции еще обсудят

11.10

Составлен второй дополнительный бюджет Таллинна

11.10

Винкель: итоги досрочного голосования будут подведены в воскресенье вечером

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: