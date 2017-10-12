Ратас: Центристская партия не считает, что с референдумом в Крыму все было "окей"

Если генеральный секретарь Центристской партии и член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб отметил в передаче ETV "Suud puhtaks", что с референдумами и в Каталонии, и в Крыму все было "окей", то, по словам лидера партии и премьер-министра Юри Ратаса, это ни в коем случае не является официальной позицией партии.

По словам Ратаса, он побеседовал с Корбом, который пояснил, что прежде всего выразил в передаче мнение, что с Нарвой все в порядке, а проводить параллели с Каталонией было бы неуместно. "Я считаю, что Корб дал хороший ответ", - отметил Ратас.

По словам Ратаса, он также спросил у Корба, почему он сказал, что крымский референдум был "окей". По словам Ратаса, Корб пояснил, что имел в виду, что референдум не признан международным правом, но не смог закончить свою мысль.

В четверг Корб пояснил в социальных сетях, что в посвященной Каталонии передаче "Suud puhtaks!" его спросили о различиях между референдумами в Каталонии и Крыму. "Я успел пояснить, что общего у них то, что люди ходили к избирательным урнам. Но мне не дали договорить, что оба референдума не признаны центральной администрацией и международным правом. В ходе передачи мы пришли к общему мнению, что в Каталонии следует посредством взаимного диалога найти мирное решение", - сказал Корб.

Яна Тоом: у Центристской партии нет официальной позиции по крымскому референдуму

Как сообщила "Столице" член правления Центристской партии Яна Тоом, вопрос об отношении к крымскому референдуму в партии не обсуждался.

"Высказываясь по поводу Крымского референдума, Юри Ратас озвучил свою позицию как премьер-министр и председатель партии", – сказала Тоом.

По ее словам, вопрос об отношении к референдуму в Крыму никогда не обсуждался в партии, поскольку Крым Эстонии не принадлежит. По этой причине, отметила Тоом, у партии нет официальной позиции по этому вопросу.