Актуальная камера 12.10.2017 (18:00)

В четверг, 12 октября, Рийгикогу не успел приступить к обсуждению инициированного Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроекта об отмене закона о совместном проживании.
Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.
Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.
Гражданская активность нарвитян – что делать?