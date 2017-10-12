Спикер Рийгикогу Эрки Нестор назвал решение Таави Рыйваса об отставке с поста вице-спикера парламента разумным решением. Ранее он говорил, что Рыйвас должен принять такое решение после скандала в Малайзии.

Нестор сказал ERR, что когда к нему на стол попадет заявление Рыйваса, то согласно букве закона вновь выберут двух вице-спикеров Рийгикогу.

Процедуры выражения недоверия вице-спикеру не существует, а выборы в правление Рийгикогу происходят раз в год, поэтому, по словам спикера парламента Эйки Нестора, вице-спикер Таави Рыйвас должен сам принять решение и подать в отставку.

"Он навредил имиджу парламента и политике. Могу предложить коллегам из оппозиции подумать об этом", – сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

Кандидатуру Рыйваса на пост вице-спикера предлагала фракция реформистов. Эйки Нестор обсудил сложившуюся ситуацию с лидером партии Ханно Певкуром.

По данным газеты Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством реформиста повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в одном из отелей Куала-Лумпура. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода: в частности, одной девушке помогли упасть в бассейн, другая оказалась жертвой, по ее словам, достаточно агрессивных сексуальных домогательств.

"Назвать произошедшее домогательством – это сильно преувеличить. Ясно, что некоторые девушки чувствовали себя в нашей компании некомфортно. Мое участие состоит в том, что я танцевал с одной девушкой. Вчера она сказала мне, что в тот момент чувствовала, что я нахожусь слишком близко", – сказал Рыйвас.

Как признался Рыйвас сегодня вечером в видеостудии Postimees и позднее в эфире телерадиовещания, виновником в последнем случае был сам вице-спикер и это для него стало самым болезненным уроком в жизни.

Рыйвас, однако, не признал, что обвинения в его адрес целиком соответствуют его представлению о случившемся.

Вице-спикер счел реакцию общественности на обнародование его неидеального поведения непропорциональной содеянному.

"Мне искренне жаль, что я задел чьи-то чувства... Хотя воспоминания о случившемся у сторон конфликта не совпадают, это не умаляет тот факт, что часть участников мероприятия чувствовали себя на нем плохо", – написал Рыйвас.

Рыйвас также добавил, что принес извинения женщине при встрече, на этом, по его словам, конфликт был исчерпан.