"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

В Таллинне были задержаны 10 членов так называемой "таксомафии". Безумные цены, раздел сфер влияния, нарушение правил дорожного движения - все это и многое другое происходило в Таллинне уже на протяжении более чем десяти лет. Программа "Инсайт" подробно рассказала о том, как группировка работала в Таллиннском порту.

Таллинский порт - морские ворота в столицу Эстонии. Ежегодно здесь обслуживают более 10 миллионов пассажиров. Но часть из них, так же как и 15 или 5 лет назад, становятся жертвами местных банковщиков - водителей такси, стремящихся прокатить пассажира по пятикратному тарифу.

О своих наблюдениях за таксомафией "Инсайту" рассказал Виктор (имя изменено, прим. "Инсайта"), водитель такси с 10-летним стажем. По его словам, банковщики подходят к людям и навязчиво предлагают свои услуги. Иногда влезают вне очереди официальных, договорных фирм.

Плата за место - 300 евро в месяц

На телеэкране о таксомафии первой заговорила передача “Очевидец”, это было еще в 2008 году. В 2015 году журналисты вновь вернулись к этой теме, констатировав, что за семь лет мало что изменилось: в Таллинне насчитывалось 10-12 мест, куда другим таксистам было просто опасно въезжать. Рассказывалось, что банковщики платили за возможность стоять на выгодном месте немалые деньги, которые предположительно шли в воровской общак.

Спустя два года ситуация остается такой же. Сейчас, как и раньше каждое "вкусное" место стоит банковщикам денег. Как рассказал Виктор, чтобы попасть в очередь у Таллиннского порта, таксист должен сделать первый взнос в размере 500 евро и каждый месяц выплачивать еще по 300.

Работа портовой банковки отлажена как часы. У каждого таксиста в руках - рация. По словам Виктора, банковщики предупреждают друг друга, если едет полиция или МуПо.

Как пояснил Виктор, банковщики в порту поделены на три очереди: "У них три очереди. Естественно, если заканчиваются машины у тех, кто в первой очереди, наступает вторая очередь". Первая очередь зарабатывает за месяц больше остальных. "Если мы говорим о летнем периоде - то это больше всего. Ну, наверное от двух до трех тысяч евро”, - рассказал водитель.

Все по закону… по маардускому

"Инсайт” решил посмотреть, как выглядит поездка на одном из таких такси. За помощью журналисты обратились к финскому коллеге, который согласился изобразить туриста, прибывшего в Таллинн из Хельсинки. В будний день около шести вечера Тапио сел в повидавший жизнь черный "мерс", который ждал пассажиров чуть поодаль от D-терминала.

Поездка до гостиницы "Олимпия" обошлась финну в 20 евро. Согласно постановлению Таллиннского горсовета, тариф за километр в столичных такси не должен превышать 1 евро и 10 центов. Однако в этом случае цена за километр оказалась в пять раз больше положенного.

Как пояснил "Инсайту" глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере, некоторые банковщики зарегистрированы как маардуское такси. "Он взял маардуского клиента и если у него есть прейскурант - он может спрашивать такую цену", - сказал чиновник.

То есть достаточно получить лицензию в другом самоуправлении и цены на извоз взлетают до небес. Правда, и работать с такой лицензией нужно по месту выдачи, а не в порту.

"В порту оказывают услуги порядка 25 маардуских такси. У нас есть их номера, у них в порядке все документы, но они не могут оказывать эту услугу в Таллинне", - рассказал Тоомпере. Поэтому на вопросы МуПо эти таксисты отвечают, что ждут маардуского клиента. Такого ответа достаточно, чтобы чиновники МуПо оставили водителей в покое.

"Мы не можем сами выдумать, что этот таксист поступил как-то неправильно или нарушил закон. Мы можем это сделать только на основании заявления, если кто-то докажет, что нарушение действительно было", - пояснил чиновник.

Но, как ни странно, таких заявлений в МуПо поступает крайне мало.

Нарушители и уголовники

В погоне за клиентами банковщики полностью игнорируют правила дорожного движения: задом заезжают под кирпич, совершают маневры по встречной полосе, останавливаются на местах для инвалидов. Все эти нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения.

По словам руководителя отдела безопасности Таллиннского порта Сийри Лыхмус, сам порт не осуществляет надзор за дорожным движением. Однако она заверила, что, видеозаписи нарушений переданы в полицию и там "этой темой занимаются".

Это не единственное несоответствие закону, которое до сих пор сходило банковщикам с рук. Например, они могут вовсе не иметь карточки таксоизвоза, которая должна быть у каждого таксиста. По словам старшего инспектора МуПо Александра Кукка, препятствием при получении этого документа может быть то, что человек наказывался в уголовном порядке. "Из нашей практики - даже за тяжкие преступления, вплоть до убийства", - рассказал он.

По словам Кукка, в Таллиннском порту работает более 20 пиратских такси. По оценке инспектора, 80-90% обитающих там водителей были осуждены за уголовные преступления.

По словам инспектора, члены таксомафии не раз ему угрожали. "Были случаи, что меня видели где-то в общественном месте, пытались напасть. Были случаи, что звонили на личный телефон - угрожали", - рассказал он. Инспектор утверждает, что угрозам подвергались и его коллеги.

Глава службы безопасности порта Сийри Лыхмус считает рассказы об угрозах городской легендой. "Мне никто не угрожал и я не слышала, чтобы угрожали кому-то другому из порта", - сказала она.

Однако проблему порт признает. "С точки зрения пассажиров, проблема, определенно есть. До нас доходит множество претензий в сторону неравной городской политики, а также претензии в сторону порта", - сказала Лыхмус.

Полиция и порт решают проблему

Представители МуПо и полиции сказали "Инсайту", что порт сам должен разбираться с проблемными таксистами. "Очевидно, это не решенный со стороны порта вопрос", - сказал Тоомпере. "Это дело сугубо порта или аэропорта, как они организуют свою парковку, как они организуют остановку такси", - считает Кукк.

Тоомпере считает, что в порту можно было бы поставить как можно больше рекламы о таллинских ценах на такси. Однако такой информации там нет.

"Установкой знаков проблему не решить", - уверена Лыхмус. По мнению начальника безопасности порта, в А-терминале решением может стать грядущая перестройка, в результате которой зона, где сейчас банковщики без проблем подбирали клиентов, будет закрыта. Проект завершится к концу года.

"Посмотрим, как это сработает. Может быть, в будущем нам придется что-то открыть. Может быть, наоборот. Но сегодня мы решили перестроить всю зону", - сказала она.

В планах у порта также перестройка терминала D. "Мы начнем перестраивать терминал в 2018 году. Остановки такси пока останутся на прежнем месте. Услуги нам предоставляет договорная фирма, и мы надеемся что новый закон об общественном транспорте и вступающие в силу методы надзора поспособствуют улучшению ситуации", - сказала Лыхмус и призвала сохранять оптимизм.

Оптимизма добавляет то, что в минувшие выходные были задержаны первые подозреваемые в принадлежности к таксомафии. На кадрах задержания заметен тот же таксист, которого неделей ранее в D-терминале засняли камеры "Инсайта".

Вполне вероятно, что десяток задержанных - это лишь первые ласточки в скандальном деле. В ближайшие недели состоятся допросы и круг подозреваемых может расшириться.