Впервые в истории эстонского настольного хоккея 20-летняя таллиннка Мария Савельева возглавила женский мировой рейтинг профессиональных игроков. В обновленной версии рейтинга ITHF она обошла россиянку Викторию Ларичеву, которой уступила в серии за третье место на летнем чемпионате мира в чешском Либереце.

Однако успешное выступление на этапах Мирового тура, где были одержаны четыре победы в женском разряде, позволили Марии Савельевой набрать необходимое количество очков. Всего в мировом рейтинге настольного хоккея значатся 1500 участниц различных турниров.

Мария Савельева является самым титулованным игроком Эстонии, серебряным призером чемпионата мира 2011 года и серебряным призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в женском разряде. В общем зачете игроков-профессионалов, включая мужчин, она занимает второе место в Эстонии и 61-е в мире.

Настольный хоккей по версии "Стига" — это доступная, спортивная, семейная игра, позволяющая развивать игровое мышление, мелкую моторику, скорость и реакцию.

На протяжении последних лет в Эстонии постоянно проводятся соревнования различного уровня, от чемпионатов школ до чемпионатов страны в разных возрастных категориях. Сборная Эстонии стабильно выступает на всех крупных международных турнирах и в мировом рейтинге стран занимает высокое восьмое место.