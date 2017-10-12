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Молодая таллиннка возглавила мировой рейтинг в настольном хоккее ({{commentsTotal}})

Спорт
Мария Савельева в деле
Мария Савельева в деле Автор: Эстонский союз настольного хоккея
Спорт

Впервые в истории эстонского настольного хоккея 20-летняя таллиннка Мария Савельева возглавила женский мировой рейтинг профессиональных игроков. В обновленной версии рейтинга ITHF она обошла россиянку Викторию Ларичеву, которой уступила в серии за третье место на летнем чемпионате мира в чешском Либереце. 

Однако успешное выступление на этапах Мирового тура, где были одержаны четыре победы в женском разряде, позволили Марии Савельевой набрать необходимое количество очков. Всего в мировом рейтинге настольного хоккея значатся 1500 участниц различных турниров.

Мария Савельева является самым титулованным игроком Эстонии, серебряным призером чемпионата мира 2011 года и серебряным призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в женском разряде. В общем зачете игроков-профессионалов, включая мужчин, она занимает второе место в Эстонии и 61-е в мире.

Настольный хоккей по версии "Стига" — это доступная, спортивная, семейная игра, позволяющая развивать игровое мышление, мелкую моторику, скорость и реакцию. 

На протяжении последних лет в Эстонии постоянно проводятся соревнования различного уровня, от чемпионатов школ до чемпионатов страны в разных возрастных категориях. Сборная Эстонии стабильно выступает на всех крупных международных турнирах и в мировом рейтинге стран занимает высокое восьмое место.

Редактор: Виктор Сольц

нахокмария савельеванастольный хоккейстига


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