В 2018 году восстановят пособия на похороны – в размере 250 евро

Выплата пособия на похороны, которое было отменено в 2009 году, скорее всего возобновится с нового года. На нужды погребения в бюджете предусмотрено около 4 млн евро, что составляет примерно 250 евро на одни похороны. Решать, кому и в каком объеме выплачивать это пособие, будут местные самоуправления, передает "Актуальная камера".

С 1 января следующего года каждый житель, у которого умер кто-то из близких, вправе ходатайствовать в местной управе о пособии на погребение.

"Местное самоуправление разработает порядок, каким образом пособие будет выдаваться. Это должно быть организовано максимально просто. У местного самоуправления будет право разграничивать это пособие по категориям. Мы будем давать деньги из расчета, что в среднем пособие на погребение составит 250 евро", – пояснила министр социальной защиты Кайа Ива.

Сегодня выплата дотации уже практикуется большинством самоуправлений, но касается это малообеспеченных семей и похорон одиноких людей. По словам министра, принципы, на основании которых самоуправление будет выплачивать деньги, оно должно будет разработать само. Председатель союза похоронных бюро Анди Раудберг говорит, что сегодня средний счет за похороны составляет 700 евро, и в него не входят поминки. Прошлый опыт выплаты пособий, который был прекращен в 2009 году, был не очень гладким, говорит он.

"Когда человек шел в ЗАГС регистрировать факт смерти, ему выдавали справку, на основании которой он получал от Министерства социальных дел сумму, которая в то время составляла 3000 крон. Но случалось и так, что один человек получал справку, а другой хоронил. И когда подходило время похорон, то бывало, что эти деньги были уже потрачены", – отметил председатель Союза похоронных бюро Анди Раудберг.

Раудберг намекает, что государство могло бы давать эти деньги напрямую похоронному бюро, в которое приходит родственник или близкий усопшего за ритуальными услугами. Другая возможность – компенсировать процедуру захоронения, за которую муниципальное кладбище просит те же 250 евро. Давая возможность местному самоуправлению определять правила выплаты пособий, говорит Раудберг, государство создает среду для возникновения коррупции. По словам исполнительного директора Союза городов Юри Выйгемаста, сегодня уже имеются правила выплаты таких пособий у многих самоуправлений, но их придется дополнять.

"Точные инструкции будут определены правительственным указом о Фонде пособий. Проект указа пока не отправлен на круг согласования. Скорее всего, этот указ не будет содержать каких-то сложных предписаний", – сказал исполнительный директор Союза городов Юри Выйгемаст.

По статистике в Эстонии в среднем за год умирает 15 500 человек.