"Инсайт" об опасных товарах: пластырь от геморроя, трусы от мигрени и излучатель против глистов

Торговцы средствами альтернативной медицины продолжают продавать бесполезные, а иногда и опасные товары. Программа "Инсайт" разбиралась, реально ли оградить потребителей от ложных обещаний и нечестной торговли.

Компании, продающие в Эстонии всевозможные лечебные препараты, зарабатывают сотни тысяч евро. Программа "Инсайт" выяснила, что в их ассортименте есть не только безобидные травяные снадобья, но и антинаучные средства, описание которых вводит в заблуждение покупателя. Более того, из интернет-лавок не исчезло опасное изделие, запрещенное к продаже в нашей стране.

Почти год назад программа "Инсайт" рассказала об опасном препарате - фитотампонах, способных вызвать в организме токсический шок, но тем не менее находившихся в свободной продаже в Эстонии. После вмешательства журналистов Департамент здоровья начал активное делопроизводство в отношении распространителя изделия.

Борьба с фитотампонами

Фитотампоны "Гуйфей Бао" (встречаются также под другими названиями) предназначены якобы для "очищения женского организма". В состав средства, входит, например, боракс - канцерогенное вещество, которое используется в кузнечном деле, при изготовлении стекла и как консервант.

Департамент здоровья провел собственное расследование и предписал эстонской фирме Fohow, торговавшей тампонами, изъять изделие из продажи.

Как рассказала пресс-секретарь департамента Ийрис Салури, несмотря на это, предприятие продолжило продавать средство в своем интернет-магазине. "Мы провели контрольную закупку и доказали, что они не выполнили наше предписание. Дальше мы начали дополнительное делопроизводство и сделали еще одно предписание, за которым уже может следовать штраф", - рассказала она.

Но даже после всей этой работы купить запрещенные к продаже фитотампоны по-прежнему возможно. Появляются новые интернет-магазины, которые торгуют опасным товаром.

"Мы должны признавать, что не можем следить за новыми сайтами, которые могут открыть, когда мы закроем один интернет-магазин, - признала Салури - У нас просто нет таких возможностей".

Если бы сейчас товар продавала та же компания, которая уже получила предупреждения от департамента, то ей грозил бы штраф. Однако теперь запрещенный товар продает не фирма, а частное лицо. Тот же самый человек, кто годом ранее представлял интересы фирмы Fohow и уклонялся от интервью с журналистами. Это значит, что впереди новый цикл делопроизводства.

Буквально сегодня в Департаменте здоровья "Инсайту" сообщили, что открытой продажи опасных фитотампонов уже не ведется. По крайней мере в интернет-магазинах. Сделки между частными лицами же находятся вне сферы деятельности департамента.

Сотни тысяч за антинаучные средства

Фитотампоны - далеко не единственный сомнительный товар на эстонских прилавках. О большом количестве средств нетрадиционной медицины говорят и сами продавцы.

"Рынок перенасыщен, переполнен. На наш маленький эстонский рынок приходится очень-очень много разной продукции", - рассказала региональный представитель компании MeiTan Александра Максимова. MeiTan специализируется на продаже оздоравливающих средств, многие из которых относятся к нетрадиционной медицине.

Выручка фирм, торгующих чудодейственными средствами, составляет сотни тысяч евро. "Инсайт" оценил некоторые товары из их ассортимента, пригласив в качестве эксперта специалиста Эстонского генного фонда и популяризатора науки Наталью Первякову. Она прокомментировала такие изделия как пластырь от геморроя, трусы с турмалином и излучатель для избавления от паразитов.

Пластырь с травами: безобидно и бесполезно

Первыми в руки ученого попали био-стикеры "Бохай" от геморроя. В описании товара сказано, что средство "уменьшает кровотечение, обезболивает, способствует снятию воспаления и отека, укрепляет венозные стенки и нормализует кровообращение".

По словам Первяковой, компоненты пластыря - ментол, золотой кипарис и экстракт солодки являются безвредными. Странно только то, что средство от геморроя предлагается не в форме мази или свечей, а как пластырь, который нужно клеить на пупок.

Региональный представитель фирмы-производителя тоже не смог объяснить, почему средство нужно применять именно так.

"Ну это надо пробовать. Там же травы китайские в составе, там никаких лекарственных вещей, опять же, нету. А травы положительно влияют на организм", - сказала Александра Максимова из фирмы MeiTan.

По словам Первяковой, скорее всего, травы просто не проникнут в организм: во-первых, они находятся под слоем ткани, а во-вторых, в составе нет вспомогательных компонентов, которые способствовали бы проникновению действующих веществ в кожу.

"Единственное что вы можете получить, это, в самом лучшем случае, нулевой эффект, в худшем случае - аллергию", - заключила Первякова.

Производители средства от геморроя напоминают, что оно не является лекарством. Как пояснила Максимова, это вспомогательное средство, которое идет к основному лечению.

За лекарственными препаратами ведется строгий государственный надзор, что не позволяет производителям называть подобные "чудодейственные" средства лекарствами.

Несмотря на это упаковках подобных товарах, как правило, подробно перечислены различные лечебные свойства, которых может и не быть.

Трусы от мигрени с инфракрасным осадком

Следующий товар, который было предложено оценить ученому - оздоровительные трусы с турмалином. Их описание гласит: "Изделие при помощи агглютинации выделяет из естественной окружающей среды магнетические световые волны длиной волны 4-14 микронов".

"На самом деле это описание - просто набор якобы умных слов, которые не имеют вообще никакой связи", - прокомментировала Первякова.

Если попытаться перевести аннотацию на простой язык, то получается, что при ношении этих трусов инфракрасный свет должен склеиваться и выпадать в осадок. Производитель трусов утверждает, что это полезно, хотя такого явления не существует в природе.

Обещается, что трусы с турмалином вылечат простату, боли при месячных и другие женские заболевания, боли в спине, и даже мигрень. В последнем случае рекомендуется надеть трусы на голову.

На самом деле турмалин, если он вообще есть в этом изделии, никак не влияет на человеческий организм, объяснила Первякова. Однако в некоторых случаях, из-за своего происхождения, камень может быть радиоактивным.

Сотни евро за излучатель против глистов

Заумные слова - не единственная приманка для доверчивых покупателей. Иногда производители ссылаются на якобы научные исследования, как в случае с биорезонасным прибором ZembaZapper. Утверждается, что недешевый аппарат уничтожает вирусы, бактерии, простейших, амёб и глистов. В описанию к устройству сказано, что оно разработано по методу Хульды Кларк. Кларк утверждала, что многие болезни, включая рак и ВИЧ, можно вылечить, изгнав из организма паразитов.

"Ни одна из ее теорий, ни одни из её измерений не могут быть подтверждены научными методами", - прокомментировала Первякова.

Инструкция по применению прибора достаточно проста: нужно взяться мокрыми руками за два стержня - все остальное произойдет само собой. Секрет прибора скрывается в электрическом токе особой частоты, которым якобы можно разорвать энергетическую связь паразитов с телом человека.

По словам Первяковой, не очень понятно, как именно действует прибор. Существует три разных описания, в которых упоминается и воздействие током, и магнитное излучение и некие импульсы. Также опасения вызывает рекомендация использовать его не только держа в руках, но и прикладывая к зубам.

По словам Первяковой, ни она, ни ее стоматолог не рекомендуют использовать это средство. Первякова напомнила, что метод Кларк официально признан псевдонаучным.

Как видно из обзора "Инсайта", шарлатанских изделий на прилавках прилавках достаточно. Гарантировать, что среди них нет по-настоящему опасных средств - задача Департамента здоровья. Но, как показал случай с фитотампонами, сейчас департаменты просто не успевают проверять все чудесные средства, попадающие в продажу. Поэтому остается надеяться не только на государство, но и на здравый смысл покупателей.