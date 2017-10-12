Глава МИД Эстонии выразил послу Индии возмущение в связи с делом судовых охранников

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в четверг встретился в Таллинне с послом Индии Вани Рао, резиденция которого находится в Хельсинки, и выразил послу глубокое возмущение в связи с затягиванием по делу эстонских судовых охранников.

Целью встречи было прояснить поступившую от адвокатов судовых охранников информацию о том, что судья, занимавшийся апелляционной жалобой эстонских судовых охранников, отстранился от ведения процесса.

Министр иностранных дел Эстонии выразил глубокое возмущение тем, что процесс производства по апелляции затянулся так надолго. "Мы ожидали решения апелляционного суда почти год, и в этом контексте информация об отстранении судьи шокирует, – сказал Миксер. – Такое судебное разбирательство не отвечает правовому государству". Министр попросил разъяснений как относительно сложившейся ситуации, так и по ее дальнешему развитию.

Посол Рао выразил сожаление, что судебное разбирательство настолько затянулось и обещал со своей стороны сделать все, чтобы инцидент был исчерпан как можно скорее. Посольство Эстонии в Нью-Дели в пятницу сообщило и о желании МИД Индии провести телефонные переговоры министров иностранных дел.

Во вторник Свен Миксер также обсудил тему и с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.