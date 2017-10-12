В Кохтла-Ярве зафиксированы случаи нарушения свободы выбора

Из Ида-Вирумаа приходят тревожные сообщения о подкупе избирателей на предстоящих выборах. На этот раз из Кохтла-Ярве, но в центре внимания – вновь кандидат от Центристской партии. Юлле Лепасаар предположительно работала через посредника, передает "Актуальная камера".

В среду днем рядом с избирательным участком у Дома творчества Кохтла-Ярве группа инициативных горожан, которые также баллотируются на местных выборах, получив сигнал, о проводящейся скупке голосов избирателей, попыталась заснять нарушение на видео. Речь шла о покупке голосов в пользу кандидата от центристов Юлле Лепассаар, говорится в видео ее политических оппонентов.

"Мы засняли лицо. Попытались снять процесс передачи денег, но из-за плохого качества съемки передачу денег в ролике разглядеть трудно", – сказал автор видео, кандидат от избирательного союза "Правильный выбор" Игорь Бронштейн.

Юлле Лепассаар утверждает, что никогда не покупала голоса. Подозрения, в том, что она покупает голоса, звучат для Лепассаар не первый раз, и она считает это провокацией.

"В 2013 году мне сказали что за меня покупали голоса, но я была сама не в курсе. Такое чувство, что кто-то хочет мне навредить. Или конкуренты, или кто-то завидует", – отметила она.

Полицейский патруль задержал убегавшего и начал выяснять его связь с покупкой голосов. Как прокомментировали "Актуальной камере" этот инцидент в полиции, на данный момент собрано достаточно информации, чтобы начать производство на основании статьи уголовного кодекса за нарушение свободы выбора.