rus.err.ee

В Кохтла-Ярве зафиксированы случаи нарушения свободы выбора ({{commentsTotal}})

Выборы
Александр Красноумов, "Актуальная камера"
Выборы

Из Ида-Вирумаа приходят тревожные сообщения о подкупе избирателей на предстоящих выборах. На этот раз из Кохтла-Ярве, но в центре внимания – вновь кандидат от Центристской партии. Юлле Лепасаар предположительно работала через посредника, передает "Актуальная камера".

В среду днем рядом с избирательным участком у Дома творчества Кохтла-Ярве группа инициативных горожан, которые также баллотируются на местных выборах, получив сигнал, о проводящейся скупке голосов избирателей, попыталась заснять нарушение на видео. Речь шла о покупке голосов в пользу кандидата от центристов Юлле Лепассаар, говорится в видео ее политических оппонентов.

"Мы засняли лицо. Попытались снять процесс передачи денег, но из-за плохого качества съемки передачу денег в ролике разглядеть трудно", – сказал автор видео, кандидат от избирательного союза "Правильный выбор" Игорь Бронштейн.

Юлле Лепассаар утверждает, что никогда не покупала голоса. Подозрения, в том, что она покупает голоса, звучат для Лепассаар не первый раз, и она считает это провокацией.

"В 2013 году мне сказали что за меня покупали голоса, но я была сама не в курсе. Такое чувство, что кто-то хочет мне навредить. Или конкуренты, или кто-то завидует", – отметила она.

Полицейский патруль задержал убегавшего и начал выяснять его связь с покупкой голосов. Как прокомментировали "Актуальной камере" этот инцидент в полиции, на данный момент собрано достаточно информации, чтобы начать производство на основании статьи уголовного кодекса за нарушение свободы выбора.

Редактор: Ирина Киреева

выборыскупка голосов


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Корб.

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

ЭКОНОМИКА
09:21

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

07:10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Показ коллекции Gucci в Милане.

Брэнд Gucci перестает работать с мехом

Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
22:34

ФОТО: Таави и Луиза Рыйвасы прибыли на ТВ-шоу Михкеля Рауда

22:15

Ээрик-Нийлес Кросс назначен рапортером ПАСЕ по Украине

22:03

В пятницу будет ветрено и дождливо, +7..+11

21:59

Обновленная баскетбольная команда Тартуского университета неудачно начала сезон

21:56

ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу Обновлено

21:54

Опрос: центристы вновь могут получить абсолютное большинство в Таллинне Обновлено

21:49

Виктор Рыжаков: театр нужен, чтобы радоваться

21:43

Из-за островка безопасности водителям в Лаагри приходится нарушать ПДД

21:40

Из-за подорожания масла ряд кофейных заведений отказался от участия в "Неделе кафе" в Пярну

21:25

Тартуский рынок открылся после капитального ремонта

21:17

В Кохтла-Ярве зафиксированы случаи нарушения свободы выбора

21:15

Учения на Раквереском мясокомбинате: местные жители не готовы к потенциальной опасности

21:13

"Инсайт" об опасных товарах: пластырь от геморроя, трусы от мигрени и излучатель против глистов

21:06

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

актуальная камера
топ читаемости
15:43

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

14:31

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

20:05

Рыйвас уходит в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу Обновлено

07:54

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

11:55

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

11.10

Дебаты на ETV+: главные проблемы Ласнамяэ - бюрократия, парковки, внутриквартальные дороги Обновлено

11.10

Йыхви, Нарва и Нарва-Йыэсуу попали в международную базу данных террористических атак

11.10

Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

21:06

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: