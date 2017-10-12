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Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года ({{commentsTotal}})

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Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

"Театр нужен для того, чтобы радоваться, получать удовольствие. Можно и поплакать. Вообще искусство нужно для эмоций. Театр - это искусство коммуникации. Актер выходит на сцену и общается со всем миром через зрителей. А уже после эмоций, вызванных спектаклей, стоит задуматься", - заявил Рыжаков в интервью передаче телеканала ETV+ "ТВой вечер".

В рамках фестиваля "Золотая маска в Эстонии" выпускники актерской мастерской Рыжакова, входящие в творческое объединение "ИЮЛЬАНСАМБЛЬ", показали спектакли "Несовременный концерт" (вербатим в жанре концерта про старость) и "Современный концерт" (спектакль-симфония из самых знаковых мировых музыкальных хитов ХХ века). А сам Рыжаков в Русском театре Эстонии занимается проектом "Лаборатория номер 4" - за шесть дней под его руководством режиссеры и актеры должны подготовить эскиз спектакля.

"Конечно, можно достичь результата за шесть дней. Можно достичь результата и за 15 минут, если захотим. Чтобы людям вступить в коммуникацию, много времени не надо", - пояснил Рыжаков.

Режиссер собирается в марте 2019 года поставить спектакль в Русском театре Эстонии, но пока еще рано говорит о том, что это будет за постановка. "Достигнута договоренность о намерениях. Мы свободные люди в свободном мире, и поэтому наши договоренности остаются намерениями до тех пор, пока не начнется какая-то деятельность. Но мы действительно говорили о такой возможности", - прокомментировал Рыжаков.

Также Рыжаков рассказал о цензуре в России и высказал свое мнение по делу Кирилла Серебренникова.

Редактор: Виктор Сольц

виктор рыжаков


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