Актуальная камера 12.10.2017 (20:00)

Выплата пособия на похороны, которое было отменено в 2009 году, скорее всего возобновится с нового года. На нужды погребения в бюджете предусмотрено около 4 млн евро, что составляет примерно 250 евро на одни похороны. Решать, кому и в каком объеме выплачивать это пособие, будут местные самоуправления, передает "Актуальная камера".