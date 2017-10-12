Актуальная камера 12.10.2017 (20:00)

Выплата пособия на похороны, которое было отменено в 2009 году, скорее всего возобновится с нового года. На нужды погребения в бюджете предусмотрено около 4 млн евро, что составляет примерно 250 евро на одни похороны. Решать, кому и в каком объеме выплачивать это пособие, будут местные самоуправления, передает "Актуальная камера".
Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.
Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.
Гражданская активность нарвитян – что делать?