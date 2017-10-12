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Из-за островка безопасности водителям в Лаагри приходится нарушать ПДД ({{commentsTotal}})

Эстония
Стас Кузнецов, "Актуальная камера"
Эстония

На участке дороге в Лаагри автомобилистам буквально приходится нарушать правила дорожного движения. Виной всему спорный островок безопасности, передает "Актуальная камера".

Не так давно в районе Вескимёлдре объявили о начале второго этапа строительства, однако проект уже успел вызвать определенные нарекания. Так, внимание автомобилистов и пешеходов привлекла дорога, которая соединяет населенные пункты Харку и Лаагри.

Недоумения автомобилистов вызывает ширина и разметка дорожных полос: перейти одну сторону дороги можно всего в несколько шагов.
Для того, чтобы объехать островок безопасности, который разделяет дорожное полотно, автомобилистам приходится буквально нарушать правила дорожного движения.

"Знаки и разметку хорошо видно издалека, но в какой-то момент замечаешь, как сплошная полоса справа от транспортного средства разделяется. Это вызывает замешательство, поскольку непонятно, по какой полосе необходимо двигаться дальше", – сказала директор северного региона OÜ Autosõit Прийт Тууна.

Миновать пешеходный переход так, чтобы не заехать за сплошную разделительную полосу, автомобилистам не получится при всем желании. Зато налететь на островок безопасности еще как реально. Накануне в Департамент шоссейных дорог за возмещением компенсации уже обратился первый пострадавший в этом месте водитель.

"Поскольку речь идет об участке государственной шоссейной дороги, то все претензии необходимо предоставлять нам в департамент. Данным конкретным проектом занимается застройщик. Работы были с нами согласованы. Что теперь ждет строителей – это вопрос, который предстоит решить на уровне нашего ведомства", – пояснил глава регионального отдела обслуживания дорог Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа.

По словам Рандмаа, поскольку данный участок дороги представляет угрозу безопасности для автомобилистов и пешеходов, то департамент намерен начать его реорганизацию. На первоначальном этапе здесь необходимо снизить скоростной режим с 60 км/ч, до 30 км/ч. Однако отказываться от перехода с островком безопасности в Департаменте шоссейных дорог не намерены.

"Мы подсчитали, какой будет загруженность данного участка в будущем, и выяснили, что без такого решения здесь не обойтись. Когда строительство будет завершено, то для безопасности пешеходов такие островки необходимы", – сказал Рандмаа.

Редактор: Ирина Киреева

пддавария дтплаагри


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