Учения на Раквереском мясокомбинате: местные жители не готовы к потенциальной опасности

На Раквереском мясокомбинате опробовали систему оповещения местных жителей о потенциальной угрозе утечки аммиака. Повода для радости по итогам учений не было. Две трети местных жителей проигнорировали сирены, передает "Актуальная камера".

После Силламяэского порта Раквереский мясокомбинат является вторым предприятием в регионе, где имеется угроза массового отравления аммиаком. На территории завода находятся 40 тонн вещества. В январе 2016 года здесь погиб рабочий и пострадали еще трое.

Сработавшая сирена оповестила о утечке аммиака на Раквереском мясокомбинате. Тревога была учебной. Одна из целей учений – выяснить, как реагируют местные жители на опасность. Впервые опробованная сирена должна была быть хорошо слышна в зоне возможного поражения, в радиусе 2-3 километров от мясокомбината. Ожидания оказались ложными

"Те, кто занимались обычными делами и не были готовы к учениям, ничего не слышали. Это значит, что они не поступили так, как их учили. Плохая слышимость значит, что мы должны добавить еще сирен на территории. Другую проблему выявили, когда узнали, что только треть людей в курсе, как правильно действовать в случае угрозы отравления аммиаком", – подвел итог руководитель бюро превентивной работы Идаского спасательного центра Майдо Нылвак.

В потенциальной зоне поражения проживает около тысячи человек, совсем рядом находится и город Раквере.