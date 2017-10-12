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Тартуский рынок открылся после капитального ремонта ({{commentsTotal}})

Эстония
Лилиана Клемент, "Актуальная камера"
Эстония

В южной столице Эстонии после капитального ремонта открылся Тартуский рынок. Посетители и торговцы не скрывают радости: прежний облик рынка оставлял желать лучшего, передает "Актуальная камера".

После реконструкции здание тартуского рынка значительно изменилось: полностью обновлены коммуникационные системы и внутренняя отделка, отремонтировано подвальное помещение и улучшены бытовые условия для работников рынка.

Посетители отмечают, что и выбор стал богаче.

По словам исполнительного директора рынка, обновленная торговая точка предлагает в основном продукцию местных производителей.

"Наша концепция состоит в том, чтобы создать условия для малых производителей, чтобы у них была возможность арендовать небольшие площади", – отметил исполнительный директор AS Tartu Turg Иво Томбак.

Стоимость капитального ремонта рынка составила 2,5 миллиона евро.

Редактор: Ирина Киреева

тартурынок


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