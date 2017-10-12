Из-за подорожания масла ряд кофейных заведений отказался от участия в "Неделе кафе" в Пярну

Повышение цен на масло и молочную продукцию внесло коррективы в программу "Недели кафе" в Пярну. Несколько кофейных заведений отказались от участия, ведь одним из условий было предложить посетителям интересное качественное меню за умеренную цену. Готовы к этом оказались далеко не все, передает "Актуальная камера".

"Неделя кафе" – популярное мероприятие в летней столице. Традиционно в это время в местные кофейные заведения приходит намного больше посетителей, чем в обычные дни. Согласно правилам, кафе-участники предлагают интересное меню за умеренную фиксированную плату. Однако из-за значительного роста цен на масло и молочные продукты, этой осенью в мероприятии участвуют далеко не все. Только 17 кафе согласились за 7 евро угостить посетителей закуской, десертом, кофе или чаем.

Для тех кафе, которые все-таки распахнули свои двери, составление меню стало настоящей головоломкой: как при подорожавшем сырье удержаться в пределах ценового предложения и не уступить в качестве.

Между тем все участники "Недели кафе" отмечают, что с каждым годом все больше людей посещают кофейные заведения. Среди любителей хорошего кофе и вкусного десерта – не только пярнусцы, но и гости города.