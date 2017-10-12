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Обновленная баскетбольная команда Тартуского университета неудачно начала сезон ({{commentsTotal}})

Спорт
Игорь Савельев, "Актуальная камера"
Спорт

Два матча команды Тартуского университета в рамках Европейского кубка ФИБА закончились поражениями от турецкого клуба "Демир Инсаат".

Перед новым главным тренером "Тартуского университета" Прийтом Вене стоит непростая задача: вернуть команду на прежние позиции лидера эстонского баскетбола. С учетом неудач последнего сезона и перемен в составе, можно сказать, что в команде идет настоящая перестройка.

А дебют в европейском турнире стал непростым испытанием. Поражение на выезде с разницей в девять очков оставляло шансы на общий успех и начало матча было воодушевляющим. Новичок тартуской команды американец Стив Кук своими попаданиями сделал нужный задел в счете 14:4, однако, как оказалось, это был лишь временный успех. Гости довольно быстро сократили отставание, хотя и позволили хозяевам завершить в свою пользу первую половину матча – 35:34.

"У соперника очень много опытных игроков: Стояновски, Симпсон, или скажем, Молдовану. В нужные моменты они смогли показать свою силу и сыгранность, а нашей молодежи нужно еще этому учиться", – отметил Вене.

В концовке команда Тарту усилиями Кристьяна Китсинга смогла вернуть интригу и сократить отставание до двух очков, но уйти от поражения не удалось. Победа "Демира Инсаата" 73:68 вывела турецкий клуб в групповую стадию еврокубка. Для Тартуского университета участие в этом турнире завершилось.

Редактор: Ирина Киреева

баскетболтартуский университет


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