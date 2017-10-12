В пятницу будет ветрено и дождливо, +7..+11

Как передает "Актуальная камера", ночью будет облачно и дождливо. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Затем сменится северо-западным и северным и подует со скоростью 4-10 м/с, на островах разгонится до 12-15 м/с. Температура воздуха – от +5 до +10 градусов.

К утру осадков станет меньше, но не надолго. Уже днем во многих местах вновь пойдет дождь. Подует северный и северо-западный ветер со скоростью 5-11 м/с, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, вечером ветер стихнет. Столбики термометров покажут от +7 до +11 градусов.