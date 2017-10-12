ФОТО: Таави и Луиза Рыйвасы прибыли на ТВ-шоу Михкеля Рауда

Попавший во время визита в Малайзию в скандал с сексуальными домогательствами депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас вместе с супругой Луизой прибыли на телевизионное шоу Михкеля Рауда "Kolmeraudne", выходящее на TV3.

Прямой эфир идет из ресторана "Kivi Paber Käärid".

Рыйвас, принявший сегодня решение подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу, продолжает давать объяснения по поводу инцидента, произошедшего во время визита эстонской делегации в Малайзию.

Как написала сегодня газета Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством Рыйваса повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода: в частности, одной девушке помогли упасть в бассейн, другая оказалась жертвой, по ее словам, достаточно агрессивных сексуальных домогательств.

"Назвать произошедшее домогательством – это сильно преувеличить. Ясно, что некоторые девушки чувствовали себя в нашей компании некомфортно. Мое участие состоит в том, что я танцевал с одной девушкой. Вчера она сказала мне, что в тот момент чувствовала, что я нахожусь слишком близко", – сказал ранее Рыйвас.