Попавший во время визита в Малайзию в скандал, связанный с сексуальными домогательствами, депутат Рийгикогу от Партии реформ Таави Рыйвас вместе с супругой Луизой прибыл на телевизионное шоу Михкеля Рауда "Kolmeraudne", выходящее на TV3. В ходе передачи Таави Рыйвас в основном избегал конкретики, а его супруга заявила, что доверяет своему мужу, но при этом она в нем разочарована.

Прямой эфир передачи шел из ресторана "Kivi Paber Käärid", который находится в столичном районе Теллискиви.

"Могу сказать, что я не делал ничего нарочно", - заявил Таави Рыйвас.

По его словам, в данном случае не столь важно, целовался он или домогался кого-то, а то, что женщина, которая рассказала о скандале, почувствовала себя неудобно.

На вопрос о поцелуях и домогательствах Рыйвас так и не дал четкого ответа. Также не стал он говорить, врет ли обвинившая его в домогательствах женщина или нет. Таави признал, что на вечеринке употреблял алкоголь.

Луиза Рыйвас заявила, что доверяет своему мужу, но при этом она в нем разочарована. "Конечно, я верю своему мужу. Конечно, меня задевает весь этот шум. Конечно, я разочарована в Таави", - сказала Луиза.

Она добавила, что разочарована потому, что противно обо всем этом читать. "Противно и неприятно. Семье тяжело, детям, конечно, тоже тяжело", - отметила Луиза.

Рыйвас, принявший сегодня решение подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу, продолжает давать объяснения по поводу инцидента, произошедшего во время визита эстонской делегации в Малайзию.

Как написала сегодня газета Eesti Päevaleht, несколько членов делегации под руководством Рыйваса, в том числе и сам вице-спикер Рийгикогу, повели себя крайне неприлично в отношении девушек на вечеринке в Малайзии. Она состоялась в рамках деловой поездки. В статье упоминается три нелицеприятных эпизода: в частности, одной девушке помогли упасть в бассейн, другая оказалась жертвой, по ее словам, достаточно агрессивных сексуальных домогательств.

"Назвать произошедшее домогательством – это сильно преувеличить. Ясно, что некоторые девушки чувствовали себя в нашей компании некомфортно. Мое участие состоит в том, что я танцевал с одной девушкой. Вчера она сказала мне, что в тот момент чувствовала, что я нахожусь слишком близко", – сказал ранее Рыйвас.

19 августа этого года состоялось бракосочетание Рыйваса с певицей Луизой Вярк. Они живут вместе с 2007 года, у них двое детей - восьмилетняя дочь Мийна Рианна и сын Герман, родившийся в декабре прошлого года.