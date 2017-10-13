Минсоцдел предлагает увеличить компенсацию на лечение зубов до 50 евро

Министр труда и здоровья Евгений Осиновский направил Больничной кассе письмо с предложением повысить с 2018 года компенсацию на лечение зубов с 30 до 50 евро в год.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

Введенной с 1 июля этого года компенсацией в размере 30 евро к настоящему моменту воспользовались всего 34 000 человек или 3,5% от общего числа застрахованных в Больничной кассе. Сумма выплаченной компенсации составила 1,4 млн евро.

Министерство прогнозирует, что к концу года на компенсацию будет израсходовано не более трех миллионов евро из запланированных шести. В следующем году на эти цели предусмотрено выделить 12 млн евро.

Осиновский признал, что прогнозы использования компенсации оказались чересчур оптимистичными и предлагает повысить сумму возмещения. "Фактический объем использования компенсации до настоящего времени и прогноз на следующий год показывают, что использование было скромнее прогноза, поэтому в рамках запланированного бюджета можно предложить увеличенную компенсацию", - написал министр.

"Поэтому я внес предложение повысить ставку компенсации за лечение зубов для взрослых до 50 евро в календарный год. Мы верим, что это повысит интерес как пациентов, так и стоматологов", - считает Осиновский.