Опрос Emor также прогнозирует абсолютное большинство для центристов в Таллинне

За Центристскую партию на выборах в столичное горсобрание намерены проголосовать 44,3% избирателей.

Такие данные приводит в пятницу, 13 октября, социологическая фирма Kantar Emor на основании интернет-опроса, проведенного по заказу газеты Postimees.

На втором месте идут реформисты, популярность которых с сентября снизилась с 19,9 до 15,3%. Далее следуют социал-демократы с 14,5% (+2,5% по сравнению с сентябрем), Союз отечества и Res Publica (IRL) с 7,6% (+2,6%) и Консервативная народная партия (EKRE) с 5,3% (- 1,7%).

Поддержка Союза Сависаара и "Делового Таллинна" упала с 7,8 до 5,2%.

Схожие тенденции и рейтинги показал и опубликованный накануне опрос Turu-uuringute AS, выполненный по заказу ERR.