rus.err.ee

Опрос Emor также прогнозирует абсолютное большинство для центристов в Таллинне ({{commentsTotal}})

Выборы
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас. Автор: ERR
Выборы

За Центристскую партию на выборах в столичное горсобрание намерены проголосовать 44,3% избирателей.

Такие данные приводит в пятницу, 13 октября, социологическая фирма Kantar Emor на основании интернет-опроса, проведенного по заказу газеты Postimees.

На втором месте идут реформисты, популярность которых с сентября снизилась с 19,9 до 15,3%. Далее следуют социал-демократы с 14,5% (+2,5% по сравнению с сентябрем), Союз отечества и Res Publica (IRL) с 7,6% (+2,6%) и Консервативная народная партия (EKRE) с 5,3% (- 1,7%).

Поддержка Союза Сависаара и "Делового Таллинна" упала с 7,8 до 5,2%.

Схожие тенденции и рейтинги показал и опубликованный накануне опрос Turu-uuringute AS, выполненный по заказу ERR.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Скандал с Таави Рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Корб.

Михаил Корб не увидел разницы между референдумами в Крыму и Каталонии

Генеральный секретарь Центристской партии, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Корб сравнил состоявшийся 1 октября этого года референдум в Каталонии с плебисцитом в Крыму, проведенным в 2014 году.

ЭКОНОМИКА
12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

11.10

СМИ: ЕЦБ заработал 8 млрд евро на греческом кризисе

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Показ коллекции Gucci в Милане.

Брэнд Gucci перестает работать с мехом

Итальянский модный брэнд Gucci отказывается использовать в качестве материала для своих вещей мех. Как объявил президент модного дома Марко Бидзарри, в новой коллекции 2018 года не будет меховых изделий, сообщает в четверг агентство ANSA.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
09:01

Расследование теракта в Берлине выявило грубые просчеты полиции

08:27

Опрос Emor также прогнозирует абсолютное большинство для центристов в Таллинне

07:59

Минсоцдел предлагает увеличить компенсацию на лечение зубов до 50 евро

07:31

Пожары в Калифорнии привели к самому большому числу жертв в истории штата Обновлено

07:08

Полиция продолжает поиски пропавшей в Таллинне 10-летней Лауры-Лийз Обновлено

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело Обновлено

12.10

Ээрик-Нийлес Кросс назначен рапортером ПАСЕ по Украине

12.10

В пятницу будет ветрено и дождливо, +7..+11

12.10

Обновленная баскетбольная команда Тартуского университета неудачно начала сезон

12.10

ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу Обновлено

12.10

Опрос: центристы вновь могут получить абсолютное большинство в Таллинне Обновлено

12.10

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

12.10

Из-за островка безопасности водителям в Лаагри приходится нарушать ПДД

12.10

Из-за подорожания масла ряд кофейных заведений отказался от участия в "Неделе кафе" в Пярну

актуальная камера
топ читаемости
12.10

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

12.10

Скандал после поездки в Малайзию привел к отставке Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу Обновлено

12.10

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

12.10

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

12.10

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

11.10

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне на улице Сыле открылся мультифункциональный спорткомплекс

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело Обновлено

12.10

Кросс потребовал от Ратаса объяснений из-за оценки Корбом референдума в Крыму

12.10

ФОТО: в Ида-Таллиннской центральной больнице открылся отремонтированный родильный дом Обновлено

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: