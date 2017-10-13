Разогнавшийся до 200 км/ч водитель получил 15 суток ареста

Полиция задержала на Сааремаа мужчину, не выполнившего указание полиции остановиться и двигавшегося на автомобиле со скоростью около 200 км/ч.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент произошел в прошлую субботу, когда в полицию сообщили, что с автозаправки в Курессааре уехал водитель с признаками опьянения.

Отправившийся за водителем полицейский патруль на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре дал ему указание остановиться, включив сирену и проблесковые маячки. Водитель после этого резко увеличил скорость и оторвался от преследования на шоссе Лаймъяла.

Нарушитель был задержан во вторник, в его отношении было возбуждено дело о проступке за невыполнение требования полиции остановиться. В среду суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста и лишения права на управление транспортным средством на шесть месяцев.

Нарушитель - 32-летний мужчина, который ранее дважды нарушал правила дорожного движения. Он наказывался денежным штрафом за превышение разрешенной скорости, а также в уголовном порядке за управление транспортным средством в нетрезвом виде.