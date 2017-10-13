Трамп сообщит в пятницу свое решение по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп пообещал огласить в пятницу свою точку зрения по ядерному соглашению с Ираном, в котором Тегеран согласился на ограничения своей ядерной программы в обмен на снятие международных санкций.

Трамп сообщил о своем решении на выступлении, в котором он изложит свою стратегии дальнейшей политики США по отношению к Ирану, сообщили в пятницу, 13 октября, радионовости ERR.

Ранее американский президент неоднократно заявлял, что заключенная с Ираном сделка исключительна вредна для США.

Соглашение Ирана с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Великобритания, Франция, Китай, Россия, США) и Германией было заключено в 2015 году, когда президентом США был Барак Обама, и реализуется с начала 2016 года. Оно предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.