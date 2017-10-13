Рыйвас потеряет более 1000 евро в месяц из-за отставки с поста вице-спикера Рийгикогу

Зарплата Таави Рыйваса, подавшего в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с сексуальными домогательствами, сократится более чем на 1000 евро.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Зарплата Рыйваса на должности вице-спикера составляла 4495 евро в месяц, а зарплата рядового депутата Рийгикогу - 3437 евро, т.е. ежемесячный доход политика сократится на 1057 евро.

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас в четверг сообщил, что подает в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу из-за скандала с сексуальными домогательствами. Инцидент произошел в сентябре на вечеринке во время его визита в составе эстонской бизнес-делегации в Малайзию.

Рыйвас принес публичные извинения общественности и своей семье.

СМИ неоднократно обращали внимание на то, что политик привык жить на широкую ногу. В частности, состоявшаяся 19 августа этого года свадьба Рыйваса с певицей Луизой Вярк стоила не менее 40 000 евро. Кроме того, бывший премьер выплачивает крупный жилищный кредит, а также снимает дорогие апартаменты на исторической вилле в центре Таллинна, что вызывает вопросы о соответствии стиля жизни Рыйваса уровню его официальных доходов.