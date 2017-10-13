В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста

Сотрудники криминального бюро Идаской префектуры 9 октября в Йыхви задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в продаже фентанила (синетический аналог героина) в большом количестве.

Мужчину, предлагавшего услуги такси, как предприниматель-физическое лицо, задержали в Йыхви 9 октября и в ходе обыска в его автомобиле нашли около 20 свертков из фольги с порошковым веществом, которое положительно отреагировало на быстрый тест на фентанил.

Согласно подозрению, 51-летний мужчина продавал наркотическое вещество в Кохтла-Ярве с весны этого года и до нынешнего времени.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов описал, что мужчина действовал образно говоря, как развозчик пиццы, который доставлял фентанил заказчику. "Дилеры пробуют различные возможности для доставки наркотиков. Точно также и полиция пробует различные способы как обуздать наркоторговлей со стороны дилеров, продавцов и поставщиков", - пояснил Кабанов.

Он подчеркнул, что фентанил, как крепкий синтетический наркотик, является основной причиной наркосмертей. "Если будет держать фентанил подальше от Эстонии, сможем уберечь жизни людей".

"Бесспорно, в данном случае это преступление несет опасность для общества, оно вредит здоровью людей, употребляющих наркотики, в том числе сопровождается большим количеством преступлений, направленных против имущества и против личности. Количество преступлений, связанных с наркотиками в Ида-Вирумаа, высоко. Для предотвращения подобных преступлений важно своевременное его раскрытие, выявление преступников и их задержание, а также наказание за совершенные преступления", - сказала помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Аве Арним.

С разрешением Вируского Уездного суда подозреваемый мужчина был взят под стражу на время проведения досудебного расследования. "Для того, чтобы избежать совершения новых преступлений и обеспечить объективное, проведенное в разумные сроки, эффективное расследование, пришлось применить в отношении задержанного подозреваемого в качестве меры пресечения взятие его под стражу".