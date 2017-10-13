Избивший двух полицейских мужчина приговорен к трем годам тюрьмы

Пярнуский уездный суд приговорил 37-летнего Владимира, который в 2015 году избил двух патрульных полицейских в Рапласком уезде, к трем годам лишения свободы.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-секретарь суда Яаника Лусти.

Владимир был признан виновным в причинении физических травм и применении насилия к представителю власти.

Согласно приговору, осужденный проведет в тюрьме шесть месяцев, а остальные два с половиной года останутся условным сроком, если в течение трех лет Владимир не совершит новых преступлений.

По версии обвинения, 4 июня 2015 года около полуночи Владимир поссорился по личному поводу с мужчиной и напал на него в спальне на втором этаже дома в деревне Виливере Раплаского уезда. Он нанес пострадавшему неоднократные удары кулаком в лицо, причинив ему физическую боль и вред здоровью.

Примерно через час после этого Владимир напал на двух патрульных полицейских, которые, находясь при исполнении служебных обязанностей, попросили его выйти из автомобиля Toyota Land Cruiser. Владимир вышел по собственной воле из автомобиля, но когда женщина-полицейский предложила ему пройти тест на алкоголь, он неожиданно швырнул в ее напарника куртку, которую Владимир держал в руке.

Несмотря на неоднократные приказы полицейских оставаться на месте, Владимир приблизился к женщине-полицейской и ударил ее кулаком в лицо. Она потеряла равновесие и упала, после чего Владимир начал избивать лежащую женщину ногами.

Тем временем другой полицейский приказал ему остановиться, предупредив, что применит телескопическую дубинку. Владимир не подчинился приказанию, и полицейский ударил его дубинкой по загривку. После этого Владимир прекратил избивать женщину-полицейского и повернулся к ее напарнику, вынудив его отступить, а затем нанеся ему несколько ударов.

После нападения Владимир скрылся с места преступления. 10 июня 2015 года Пярнуский уездный суд объявил его в розыск и направил в Норвегию ходатайство об экстрадиции. 14 июля 2017 года Владимира задержали в Таллиннском аэропорту, и с тех пор он находился под стражей в Эстонии.

Суд вынес приговор по уголовному делу в рамках согласительного производства.