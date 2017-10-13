Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили представители финской компании на пресс-конференции после подписания соглашения.

"Рабочие места и вся деятельность Milrem останутся в Эстонии", - заверил член правления Patria Юкка Холкери.

Milrem LCM OÜ три месяца назад было создано компанией Mootor Grupр, специализирующейся на техобслуживании и ремонте моторных транспортных средств. В третьем квартале нынешнего года оборот предприятия составил 230 000 евро. На предприятии работают 23 человека.

Подразделения предприятия Patria действуют наряду с Финляндией в Швеции, Норвегии, Эстонии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, в США и ЮАР. Персон Patria составляет 2800 человек. 50,1 процента акций Patria принадлежит финскому государству, 49,9 процента - Norra Kongsberg Defence и Aerospace AS.