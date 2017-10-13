Реформисты обсудят кандидатуру нового вице-спикера Рийгикогу после выборов

Партия реформ обсудит кандидатуру нового вице-спикера на место уходящего в отставку Таави Рыйваса в понедельник, на следующий день после выборов в органы местного самоуправления.

"Фракция Партии реформ соберется в понедельник. Тогда и обсудим вопрос вице-спикера",- сообщил в пятницу, 13 октября, председатель Партии реформ Ханно Певкур.

"Сегодня и завтра мы будем заниматься местными выборами, и со своей стороны призываем принять участие в выборах всех, кто еще не проголосовал", - сказал Певкур.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас в четверг сообщил, что уходит из правления Рийгикогу, однако не покинет парламент. Рыйвас признался, что недостойно повел себя с чужой женщиной во время недавней поездки в Юго-Восточную Азию, и извинился перед общественностью и перед своей семьей.

Выборы нового вице-спикера Рийгикогу состоятся, по всей видимости, 23 октября, сказал Певкур.