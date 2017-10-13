rus.err.ee

В Маарду неизвестные поздно вечером пытались проникнуть в мэрию ({{commentsTotal}})

Эстония
Мэрия Маарду.
Мэрия Маарду. Автор: ERR
Эстония

В среду, 11 октября, в последний день предварительного голосования на выборах в органы местных самоуправлений у здания Маардуской горуправы произошел инцидент, в ходе которого двое неизвестных мужчин попытались проникнуть в помещение мэрии под предлогом доставки бюллетеней с избирательных участков. Об инциденте проинформирована полиция.

По словам председателя Маардуской городской избирательной комиссии Тийу-Анн Калдма, в среду в 20:43 к зданию Маардуской мэрии подъехали два автомобиля - Mercedes-Benz и Volkswagen, которые припарковались таким образом, что их регистрационные номера не попали в камеру видеонаблюдения. "Из машин вышли двое мужчин, которые дождались выходящую из здания уборщицу и попытались проникнуть в помещение мэрии. Уборщица этому воспрепятствовала и сообщила о произошедшем городской избирательной комиссии", - сообщила Калдма.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, произошедшее может являться провокацией с целью подвергнуть сомнению честность и законность процесса проведения выборов в Маарду. "В здании Маардуской мэрии не работает ни один избирательный участок. 16 октября в этом помещении состоится только лишь официальный пересчет голосов, - объяснил он. - Вполне возможно, что это не последняя провокация".

Департамент полиции и погранохраны проинформирован о произошедшем.

Редактор: Артур Тооман

маарду


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Скандал с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Обновлено

ФОТО: обладателем премии "Золотая игла" стала дизайнер Кристина Вийрпалу Обновлено

В среду в началась Таллиннская неделя моды (Tallinn Fashion Week), в рамках которой были вручены главные премии в области дизайна одежды в Эстонии. Обладательницей "Золотой иглы" стала дизайнер Кристийна Вийрпалу, а "Серебряной иглы" – художник по текстилю Маре Келпман.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:17

В Маарду в день выборов будет ходить бесплатный автобус

15:17

ФОТО: перекресток в центре Нымме станет более удобным для пешеходов

15:00

Датская полиция нашла пилу, которой могли расчленить журналистку Ким Валль

14:57

ФОТО: победителем фотоконкурса "Бескровная охота" стал снимок косули

14:34

ВИДЕО: Стивен Сигал встретился с президентом Филиппин

14:27

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

14:06

В Маарду неизвестные поздно вечером пытались проникнуть в мэрию

13:21

Избивший двух полицейских мужчина приговорен к трем годам тюрьмы

13:11

Окурок Черчилля продали на аукционе за 12 000 долларов

12:51

Викулов: беда Нарвы на выборах - это даже не коррупция, а безразличие избирателя Обновлено

12:43

Реформисты обсудят кандидатуру нового вице-спикера Рийгикогу после выборов

12:31

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

12:08

Исторический эстонский парусник Hoppet вернулся в Летную гавань

11:50

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
12.10

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

12.10

Скандал после поездки в Малайзию привел к отставке Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу Обновлено

12.10

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

12.10

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело Обновлено

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

11:43

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз Обновлено

12.10

ВИДЕО: криминальная полиция задержала в Таллинне девятерых членов таксистской мафии

11:50

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста

12:51

Викулов: беда Нарвы на выборах - это даже не коррупция, а безразличие избирателя Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
14:27

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

11:16

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

11:14

Изменения прожиточного пособия прошли первое чтение в Рийгикогу

12.10

В Пюсси установлен памятный знак в честь работавшей в городе сланцевой электростанции

12.10

Столичные избиратели больше доверяют партиям, в регионах популярны избирательные союзы

12.10

Cкандинавский циклон уходит на восток

12.10

Поправки к системе семейных пособий прошли первое чтение в Рийгикогу

12.10

Продуктовый банк получит 40000 евро

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: