В Маарду неизвестные поздно вечером пытались проникнуть в мэрию

В среду, 11 октября, в последний день предварительного голосования на выборах в органы местных самоуправлений у здания Маардуской горуправы произошел инцидент, в ходе которого двое неизвестных мужчин попытались проникнуть в помещение мэрии под предлогом доставки бюллетеней с избирательных участков. Об инциденте проинформирована полиция.

По словам председателя Маардуской городской избирательной комиссии Тийу-Анн Калдма, в среду в 20:43 к зданию Маардуской мэрии подъехали два автомобиля - Mercedes-Benz и Volkswagen, которые припарковались таким образом, что их регистрационные номера не попали в камеру видеонаблюдения. "Из машин вышли двое мужчин, которые дождались выходящую из здания уборщицу и попытались проникнуть в помещение мэрии. Уборщица этому воспрепятствовала и сообщила о произошедшем городской избирательной комиссии", - сообщила Калдма.

По мнению мэра Маарду Владимира Архипова, произошедшее может являться провокацией с целью подвергнуть сомнению честность и законность процесса проведения выборов в Маарду. "В здании Маардуской мэрии не работает ни один избирательный участок. 16 октября в этом помещении состоится только лишь официальный пересчет голосов, - объяснил он. - Вполне возможно, что это не последняя провокация".

Департамент полиции и погранохраны проинформирован о произошедшем.