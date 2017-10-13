ВИДЕО: Стивен Сигал встретился с президентом Филиппин

Американский киноактер и мастер боевых искусств Стивен Сигал направился на Филиппины в поисках места для съемок своего нового фильма и встретился в Маниле с президентом страны Родриго Дутерте.

Видеозапись встречи актера и политика опубликовал в пятницу, 13 октября, филиппинский государственный телеканал RVTM, сообщило агентство Reuters.

65-летний Сигал ищет на Филиппинах места для съемок своего нового фильма, который расскажет о нелегальных наркотиках и прочих преступлениях, сообщила президентская канцелярия.

Вступивший в должность президента летом 2016 года Дутерте начал проводить активную кампанию по искоренению наркоторговли, в ходе которой к настоящему времени были убиты не менее 3500 человек. По мнению критиков, многие из погибших не имели никакого отношения к наркотикам, а атмосфера самосуда в стране использовалась для сведения счетов. Многие западные страны, включая США, а также правозащитные организации критиковали действия филиппинского правительства. Тем не менее, Дутерте сохраняет высокую популярность среди избирателей.

Стивен Сигал заявил на пресс-конференции в Маниле, что Филиппины не являются опасным местом. "Это страна на подъеме вместе со своим новым руководством", - сказал актер.

Сигал и раньше неоднократно встречался с мировыми политиками, имеющими неоднозначную репутацию, в частности, с президентом России Владимиром Путиным, который вручил ему российский паспорт.

Сигал также посещал Грозный, где он танцевал лезгинку и встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей резиденции накормил актера свежей морковкой.