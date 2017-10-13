Датская полиция нашла пилу, которой могли расчленить журналистку Ким Валль

Водолазы датской полиции нашли в море пилу, которая может иметь отношение к смерти шведской журналистки Ким Валль.

Пилу нашли в месте, в котором во время исчезновения Ким Валль проходила подводная лодка UC3 Nautilus датского изобретателя Петера Мадсена, сообщил в пятницу, 13 октября, портал The Local.

В настоящее время эксперты ищут подтверждения гипотезы, что пилу использовали для расчленения тела журналистки.

Полиция Копенгагена подтвердила на пресс-конференции, что пилу нашли в среду рядом с маршрутом, по которому 11 августа прошла подлодка Мадсена.

В начале недели изобретатель сообщил через своего адвоката, что больше не желает отвечать на вопросы полиции.

Исчезновение Ким Валль

30-летняя Ким Валль пропала после того, как села в 18-метровую самодельную субмарину UC3 Nautilus вечером 10 августа, видимо, в рамках своей работы по написанию очерка о владельце подлодки, изобретателе и предпринимателе Петере Мадсене.

Тревогу поднял ее друг, когда на следующий день она не вернулась из этого путешествия.

Мадсен возвратился один в гавань Копенгагена в пятницу, 11 августа, после того, как подлодка затонула в водах вблизи залива Кеге.

С тех пор 46-летний мужчина содержится под стражей. Суд продлил срок предварительного задержания Мадсена до 31 октября.

Владелец подводной лодки заявил сразу же после своего задержания о том, что он высадил Валль на сушу примерно в 22:30 в ночь ее исчезновения.

Вскоре он изменил свои показания, сообщив Копенгагенскому городскому суду 12 августа о том, что он похоронил Валль в море после того, как она погибла на борту субмарины из-за "несчастного случая".

21 августа на берегу острова Амагер, недалеко от Копенгагена было найдено туловище журналистки.

7 октября СМИ сообщили, что датские полицейские после серии погружений в районе Копенгагена обнаружили части тела Ким Валль. В сумку с металлическим грузом были упакованы голова, ноги и одежда погибшей. Судмедэксперт подтвердил, что части тела принадлежат Валль. Повреждений черепа обнаружено не было.

Сумку подняли со дна моря в километре от места, где 21 августа было найдено тело Валль.

Причина смерти Ким Валль пока точно не установлена, но в ходе расследования выяснилось, что женщину неоднократно ударяли ножом, а на жестком диске, предположительно принадлежащем Петеру Мадсену, нашли видео с пытками и обезглавливанием женщин.