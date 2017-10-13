ФОТО: победителем фотоконкурса "Бескровная охота" стал снимок косули

С "охотничьими трофеями" лучших фотографов природы Эстонии можно познакомиться на выставке в атриуме Таллиннского офиса RMK (Тоомпуйэстеэ, 21) до 14 ноября.

Ярек Йыэпера получил переходящий приз конкурса – шапку викинга с рогами и подарок от Overall. Он также был победителем конкурса в 2002 и 2015 годах и оба раза с фотографией зайца.

XX фотоконкурс "Бескровная охота" проводился с 19 по 21 мая в Пылвамаа. В этом фотоконкурсе, организованном RMK и Overall, участвовали 39 фотографов и трофеем было назначено животное нынешнего года – косуля.

Специальные призы получили:

Яак Липпмаа за снимок соснового долгоносика

Индрек Илометс за снимок серой цапли

Кайдо Хааген за снимок зеленой лягушки

Арго Аргель за снимок чомги (большая поганка)

Урмас Тартес за снимок двух самцов и самки косули

Тыну Нооритс за снимаок трех косуль

Олави Хийемяэ за фото серых цапель

Мерье Ару за снимок большой цапли

Ремо Сависаар за снимок бобра

Каарел Вахтрамяэ за снимок козлика