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ФОТО: перекресток в центре Нымме станет более удобным для пешеходов ({{commentsTotal}})

Эстония
Эскизный проект реконструкции перекрестка в центре Нымме
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Фото: Эскизный проект реконструкции перекрестка в центре Нымме Автор: Teedeprojekt OÜ
Эстония

После реконструкции перекресток в центре Нымме будет выглядеть по-другому и станет более дружелюбным к пешеходам, но, по словам архитектора Пеэтера Пере, речь идет всего лишь о косметическом улучшении, в то время как Нымме нуждается в целостном архитектурном решение.

В рамках конкурса госпоставки фирма Teedeprojekt представила эскизный проект по реконструкции перекрестка в центре Нымме. Хотя сам перекресток существенно не изменится, он станет безопаснее и удобнее для всех участников дорожного движения, сказал руководитель проекта Эрик Бауман радионовостям ERR.

"Скорее, наша цель и цель проекта была в том, чтобы отдать предпочтение пешеходам. Для водителей существенных изменений не произойдет", - пояснил Бауман.

На перекрестке есть два трудных места: перед книжным магазином и пожарным депо, а также перед остановкой автобуса.

"Место перед пожарным депо в основном для пешеходов, и выезд автомобилей оттуда не предусмотрен. Старая парковка для такси станет уже, поскольку автобусная остановка переносится и будет напротив рынка", - объяснил руководитель проекта.

Через несколько недель эскизный проект будет представлен общественности. Живущий в Нымме архитектор Пеэтер Пере, комментируя фотографии проекта, что идея сама по себе хороша, но Нымме нуждается в гораздо более обширном и целостном решении.

"Мне кажется, что сделаны лишь косметические улучшения. Здесь в тексте говорится, что есть некоторые площадки. Но при этом часть расположенных здесь домов пустует - дом Kahro, бывшее здание школы милиции - там снова должна быть жизнь”, - считает Пере.

"В этих домах должны живать люди, а на нижних этажах располагаться бизнес. Должен найти свою функцию и этот старый кинотеатр. В настоящее время, как правило, люди здесь есть тогда, когда открыты рынок, магазины. Когда магазины и рынок закрыты, то людей, кроме тех, что пользуются общественным транспортом, нет. Нужно что-то такое, чтобы наполнить людьми центр Нымме", - добавил Пере.

Редактор: Надежда Берсенёва

нымме


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