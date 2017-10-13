В Великобритании рыба чуть не убила поцеловавшего ее рыбака

Британского рыбака пришлось срочно отправить в реанимацию после того, как ему в рот прыгнула только что пойманная им рыба – морской язык из отряда камбалообразных. 28-летний британец решил отпраздновать удачный улов и поцеловал 14-сантиметрую рыбу, однако в этот момент она выскользнула у него из рук и буквально запрыгнула в рот мужчины, рассказал его приятель.

Как передает Би-Би-Си, мужчина перестал дышать и пережил остановку сердца прямо на пирсе морского курорта Боскомб, в пригороде британского города Борнмут.

Работникам скорой помощи удалось вытащить рыбу из горла пострадавшего с помощью щипцов.

"Нам надо было как можно скорее извлечь рыбину из пациента, иначе он бы просто не доехал до больницы", – сказал медбрат Мэтт Харрисон, добавив, что это был самый необычный случай за всю его врачебную практику.

Члены местного морского клуба Boscombe Pier Sea Anglers делали искусственное дыхание пострадавшему до приезда скорой помощи. Работникам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение рыбака на пирсе в течение трех минут.

По словам представителя общества Иэна Кови, целовать пойманную рыбу – это местная традиция.