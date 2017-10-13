Психолог об убегающих из дома детях

Пропавшая в среду 10-летняя Лаура-Лийз была найдена сегодня утром недалеко от своего дома в центре Таллинна. С девочкой все в порядке. Полиция и добровольцы вели поиски ребенка двое суток. По словам руководителя международного психологического центра "Гармония", детского психолога Натальи Беляевой, во избежание подобных случаев в будущем, с ребенком следует тщательно прорабатывать такие ситуации.

"В подростковом возрасте, когда ребенок протестует против стиля воспитания или конкретной ситуации, он может родителям в качестве угрозы сказать: "Я вот сейчас уйду из дома". Это может быть сделано, чтобы обратить на себя внимание", – сказала Наталья Беляева службе новостей "Радио 4".

Чтобы избежать таких ситуаций, с самого раннего возраста нужно устанавливать границы дозволенного. "С детьми дошкольного и школьного возраста надо проигрывать разные ситуации. Например, что ты будешь делать, если проехал остановку до школы, вдруг тебя кто-то отвлек, предложил прогулять школу. Важно, чтобы дети понимали, насколько это может быть опасно. С самого рождения необходимо объяснять, что нельзя уходить от родителей, а если куда-то пошел, то обязательно предупредить. Конечно, должен быть максимально качественный контакт с ребенком, понимание, уважение друг к другу. Надо слышать потребности ребенка", – сказала психолог.