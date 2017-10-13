rus.err.ee

ФОТО: на подиуме TFW минимализм и пастельные тона, вышивки и принты, рюши и гламур ({{commentsTotal}})

Культура
Второй день Таллиннской недели моды.
Фотогалерея
476 фотографий
Фото: Второй день Таллиннской недели моды. Автор: Эрленд Штауб
Культура

Во второй день Таллиннской недели моды (TFW) публике были представлены новые коллекции брендов Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier и Tallinn Dolls by Karolin Kuusik.

Осенняя Таллиннская неделя моды проходит с 11 по 14 октября на сцене Vaba Lava, передает menu.err.ee.

Коллекцию Sirimiri характеризует минимализм Северных стран, пастельные тона и веселые иллюстрации.

Коллекция Mammu Couture представила на суд публики ассорти из платьев с вышивкой бисером, цветами, кружевом, бархатом, перьями и тюлем.

Третьей на сцене была показана коллекция Ирис Янивер, которая предложила как классические силуэты, так и интересные формы, развивая тему унисекс. В одежде этого бренда – выдающиеся принты и неожиданные решения в использовании ткани.

К коллекции Tallinn Dolls Каролин Куузик – праздничные рюши, гламур, драпировки и переливающиеся блестящие ткани.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Последствия скандала с таави рыйвасом
ЭСТОНИЯ
Волость Камбья.

Принудительное слияние в рамках админреформы создает путаницу

Принудительное слияние в рамках административной реформы создает путаницу в работе чиновников и среди жителей во многих волостях страны. Волости Тартуского уезда не стали исключением, передает "Актуальная камера".

выборы
выборы по-нарвски
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Виктор Рыжаков

Виктор Рыжаков собирается поставить спектакль в Русском театре в марте 2019 года

Российский театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков рассказал о том, что для него значит театр, чем он занимается сейчас в Таллинне и его намерениях поставить спектакль в Русском театре Эстонии в марте 2019 года.

ЭКОНОМИКА
12.10

Парижский суд начал следствие по отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank

12.10

Крупный азербайджанский нефтетрейдер откроет офис в Таллинне

12.10

МВФ предупредил об опасности нового глобального кризиса

11.10

Работодатели предложили правительству частично взимать соцналог с работников

11.10

Торговые сети продавали по новым ценам закупленный по старым ценам алкоголь

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Предвыборная студия

Серия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:55

В субботу облачно с прояснениями, +7...+11

21:45

В Нарвском замке открылась выставка фоторабот "Воспоминания о Кренгольме"

21:29

В Нарве открыта выставка современных портретов в фотографии

21:17

Принудительное слияние в рамках админреформы создает путаницу

21:04

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста Обновлено

20:58

Трамп отказался одобрить ядерную сделку с Ираном

20:54

СМИ: замешанную в скандале с Рыйвасом девушку пытались заставить молчать

20:37

Актуальная камера 13.10.2017 (20:00)

20:35

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem Обновлено

20:35

Нацбанк Украины запретил оборот рублей с видами Крыма

20:29

Полиция: о всех связанных с выборами нарушениях сообщайте по номеру 112

19:59

Uber обжаловал решение лондонских властей об отзыве лицензии

19:44

На "Радио 4" завершилась серия предвыборных дебатов

19:36

Суд отправил в тюрьму участников преступной группировки "Колхоз" из Ида-Вирумаа

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
12.10

"Инсайт": 90% водителей пиратских такси в Таллиннском порту наказывались в уголовном порядке

12.10

Скандал после поездки в Малайзию привел к отставке Рыйваса с поста вице-спикера Рийгикогу Обновлено

14:27

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

12.10

Луиза Рыйвас о скандале с мужем: противно и неприятно, семье и детям тяжело Обновлено

21:04

В Йыхви задержали торговавшего наркотиками таксиста Обновлено

12.10

С 17 до 22 октября будут ремонтировать мост Мустакиви в Ласнамяэ

11:43

Полиция нашла пропавшую в Таллинне 10-летнюю Лауру-Лийз Обновлено

09:34

Власти Маарду хотят отдать частной фирме на 49 лет городскую недвижимость без конкурса

12.10

ОЛПЭ опасается, что Языковая инспекция хочет запретить распространять информацию на русском

12.10

ФОТО: возглавляемая Рыйвасом бизнес-делегация опозорилась в Малайзии Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:44

На "Радио 4" завершилась серия предвыборных дебатов

15:30

Психолог об убегающих из дома детях

15:29

Специалист: высокая смертность от гриппа обусловлена поздним обращением к врачу

14:27

С января девочек в Эстонии будут бесплатно прививать от вируса папилломы Обновлено

11:16

Детский фонд оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями

11:14

Изменения прожиточного пособия прошли первое чтение в Рийгикогу

12.10

В Пюсси установлен памятный знак в честь работавшей в городе сланцевой электростанции

12.10

Столичные избиратели больше доверяют партиям, в регионах популярны избирательные союзы

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: