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ФОТО: во второй день недели моды в Таллинне коллекции представили модельеры-женщины ({{commentsTotal}})

Культура
Второй день Таллиннской недели моды.
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Фото: Второй день Таллиннской недели моды. Автор: Эрленд Штауб
Культура

Во второй день Таллиннской недели моды публике были представлены новые коллекции брендов Sirimiri, Mammu Couture, Iris Janvier и Tallinn Dolls by Karolin Kuusik.

Осенняя Таллиннская неделя моды проходит с 11 по 14 октября на сцене Vaba Lava, передает menu.err.ee.

Коллекцию Sirimiri характеризует минимализм Северных стран, пастельные тона и веселые иллюстрации.

Коллекция Mammu Couture представила на суд публики ассорти из платьев с вышивкой бисером, цветами, кружевом, бархатом, перьями и тюлем.

Третьей на сцене была показана коллекция Ирис Янивер, которая предложила как классические силуэты, так и интересные формы, развивая тему унисекс. В одежде этого бренда – выдающиеся принты и неожиданные решения в использовании ткани.

К коллекции Tallinn Dolls Каролин Куузик – праздничные рюши, гламур, драпировки и переливающиеся блестящие ткани.

Редактор: Ирина Киреева



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