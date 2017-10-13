Яйца в ближайшее время могут подорожать

Из-за скандала с голландскими зараженными яйцами подорожали яйца и в Эстонии, хотя основной рост цен еще впереди.

По сравнению с прошлым годом стоимость яиц сейчас выросла примерно на 10%. Член правления предприятия Dava Foods, работающего под торговой маркой Eggo, Владимир Сапожнин сказал ERR, что нынешний рост цен – это всего ничего.

"Я могу это подтвердить тем, что на свободном рынке Германии промышленные яйца, которые идут на производство яичного порошка и яичной массы, которые, в свою очередь, используют пекарни и гостиницы, выросли с конца августа на 85%", - пояснил Сапожнин.

По его словам, рост цен в розничной торговле таким большим не будет, но яйца в Эстонии подорожают еще на 20-30% по сравнению с сегодняшним днем.

Подорожание яиц обусловлено ​​скандалом с зараженными яйцами. В августе этого года стало известно, что голландские яйца, которые были заражены фипронилом, продавались в 14 европейских странах, а также в Азии.

По словам Сапожнина, из-за этого скандала были закрыты птицефермы и убито большое количество кур, и многие фермы не смогут снова начать работу.

Рост цен может произойти в ближайшем будущем

Как утверждает представитель торговой сети Selver, яйца могут подорожать уже в ближайшее время, но каким будет рост цен предсказать трудно.

"Кризис в полном своем объеме еще не дошел до Эстонии, и поэтому темпы роста цен трудно предсказать", - сказал руководитель по коммуникации Selver Карл-Виллиам Васерик.

"Проблема с яйцами получила начало в Европе, где было обнаружено, что многие поступившие в продажу яйца содержали вредный для здоровья человека фипронил. И поскольку проблема оказалась более серьезной, чем ожидалось, в ближайшем будущем ожидается более высокий рост цен на яйца", - отметил он.

Руководитель по связям с общественностью торговой сети Rimi также считает, что яйца будут дорожать, причем это касается всех видов куриных яиц, как дорогих, так и дешевых.

По данным ЕС, зараженные яйца не наносят вред здоровью людей, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что использование фипронила в больших количествах является "умеренно опасным" для человека, поскольку это может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе человека.

По данным Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии (VTA), зараженные яйца из в Нидерландов в Эстонию, скорее всего, не поступали.

Однако передача ETV+ "Инсайт" выяснила, что департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии.